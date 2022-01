Ni dietas milagro. Ni dietas detox. Ni seguir la misma dieta que tu amigo o que tu vecina. Porque la dieta o el plan de adelgazamiento que haga él o ella, puede que a ti no te haga adelgazar.

Porque cada uno tenemos unas características y unas necesidades diferentes. Distintos ritmos de vida y distintos gustos culinarios.

Ahora que realmente han terminado ya las fiestas navideñas, es cuando seguramente nos propongamos de verdad perder los kilos que hemos ganado. Así y según informaba la Sociedad Española de Ciencia de la Alimentación, durante estas fiestas se ingiere hasta un 30% más de las calorías recomendadas.

Pero para hacerlo, como siempre, lo primero que debemos de tener en cuenta es olvidarnos de las dietas milagro. Olvidarnos de aquellas dietas que prometen bajar kilos demasiado rápido y olvidarnos también de hacer o de querer seguir la misma dieta que esté haciendo nuestro primo, vecina o amigo.

La mejor dieta para adelgazar de verdad, para tener una adherencia, es hacer una dieta sea personalizada. "Cada persona tiene unas características, necesidades y objetivos diferentes. Un gasto energético, un estilo de vida y unos gustos distintos. También hay que tener en cuenta las enfermedades de cada persona. Y sus posibles alergias e intolerancias. Y en base a todo ello, diseñar una dieta: una dieta adaptada a cada persona", afirma a laSexta la dietista-nutricionista Laura Jorge (@ljnutricion), directora del centro que lleva su nombre Centro de Nutrición Laura Jorge (Valencia).

Cuando una persona acude a una consulta de nutrición -explica esta especialista- primero se le realiza una historia clínica. "No se trata de entregar una hoja con pautas y ya está. La persona tiene que adaptarse al menú pero ese menú también tiene que adaptarse a la persona para que haya una adherencia y se pueda mantener en el tiempo". Porque para que una dieta funcione a la persona le tiene que gustar, si le gusta, la va a mantener en el tiempo y por tanto, podrá conseguir su objetivo. Si la dieta no gusta, lo más probable es que se abandone al poco tiempo de empezarla.

A la vez que se hace esta dieta, explica Jorge, es importante enseñar a la persona a comer sano. A seguir realmente una dieta saludable para que la mantenga para siempre. Porque lo importante es que ese peso que hemos logrado rebajar, se mantenga en el tiempo, y que la persona realmente aprenda a comer. Se da, por tanto, una educación nutricional que también será diferente en cada persona porque habrá quienes tengan más conocimiento sobre nutrición y más o menos mitos.

"La manera de obtener resultados de la forma más saludable posible es con una dieta personalizada y no siguiendo las míticas dietas que te puedes descargar por Internet, aquélla que se pone de moda, los retos de las redes sociales o esa dieta que sigue tu amigo", explica Jorge. Porque no será una dieta adaptada y podría tener incluso consecuencias negativas como por ejemplo, ese temido efecto rebote.

Incluso también, "puede pasar que bajemos peso pero que en vez de perder grasa lo que estemos perdiendo sea masa muscular, algo que no queremos", añade Jorge. Como explicamos en este artículo, el exceso de grasa es malo (sobre todo aquella que se acumula en el perímetro abdominal) pero tener una buena masa muscular es imprescindible para la salud, ya que interviene en numerosas funciones.

7 claves para empezar una dieta

"No todo el mundo se puede permitir acudir a un dietista-nutricionista, pero lo mejor es ponerse en manos de un profesional para que sea este profesional quienes nos diseña una dieta personalizada, adaptada a cada uno de nosotros. Incluso unas pautas personalizadas. En ocasiones, valdría sólo con unas pautas o indicaciones individualizadas", afirma Jorge.

En el caso de que vayamos a empezar una dieta, es importante tener en cuenta algunas claves. Lo esencial realmente, como hemos comentado aprender a comer sano. Y sano no significa ni soso ni aburrido. "Es importante aprender a comer saludable para poder mantener esa pérdida de peso durante mucho tiempo, porque si no nos pasamos toda la vida con subidas y bajadas de peso y no podemos vivir en una dieta continua", indica.

1. Buena organización

Sin duda, una de las cosas más importantes. Organizarnos bien para ver cómo vamos a marcarnos los objetivos -que sean siempre desde el autocuidado-. Y pensar en miniobjetivos semanales y no, de golpe, en el objetivo final.

Mejor ir apuntando objetivos pequeños cada semana que nos vayan poco a poco acercando al gran objetivo. Es necesario también, evitar cualquier tentación: desprendámonos de los dulces navideños que hayan sobrado y no tener al alcance muchos productos ultraprocesados.

2. Frutas y las verduras

Es fundamental que en la dieta personalizada que sigamos estén presenten las frutas, las verduras y hortalizas "porque seguro que han sido las grandes olvidadas durante las fiestas navideñas", indica la especialista.

Es importante, como indican las recomendaciones nutricionales, tomar al día 5 raciones de frutas y verduras: 3 piezas de frutas y 2 raciones de verduras, "porque además, de sus beneficios nutricionales, nos van a aportar mucha saciedad".

3. Proteínas y grasas saludables

Fundamental también. No podemos olvidarnos ni de las proteínas ni de las grasas saludables como el aceite de oliva, los frutos secos, el pescado azul o el aguacate.

Es muy importante que estén presentes en nuestra dieta porque además de ser grasas saludables y necesarias, también harán aumentar nuestra saciedad.

4. No saltarse comidas

"No tenemos que empezar a hacer compensaciones ni pasar hambre porque eso puede ser contraproducente porque comeremos más cantidad e incluso, podemos comer alimentos que no sean saludables", explica Jorge.

Es importante que haya una regularidad y que no nos saltemos comidas solo por el hecho de "compensar" los excesos. Al final, como explicamos en este artículo, no servirá de nada.

5. Buena hidratación

En ocasiones es la gran olvidada. Pero hidratarnos bien con agua es fundamental. Siempre, no solo cuando estamos haciendo una dieta de adelgazamiento.

"A veces es sólo sed lo que tenemos y no hambre. Por ello, es recomendable llevar siempre una botella de agua encima y tenerla a la vista en el trabajo. No nos olvidemos de beber", recomienda la experta.

6. Ejercicio físico

Fundamental. Para adelgazar es fundamental hacer ejercicio físico de forma regular y continuada. De forma semanal. "Y aquí, no debemos olvidarnos del ejercicio de fuerza. Tanto por salud como también para adelgazar". Es importante combinar ambos tipos de ejercicio: ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza", recuerda.

7. Descanso y autocuidado

Y no menos importante es el descanso y los momentos de autocuidado: "Cuando nos metemos otra vez en la rutina (unido a esta situación tan complicada de pandemia), puede volver de nuevo el estrés y éste puede provocar una subida del cortisol (una hormona que interviene en numerosos funciones). Y tener el cortisol alto va en contra de la pérdida de grasa", explica la experta.

Por ello, es fundamental controlar el estrés (en este artículo os dábamos algunas claves para ayudar a identificarlo y a manejarlo) y tener un buen descanso. "No nos olvidemos de nuestro autocuidado", concluye la experta.