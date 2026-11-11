¿Has oído hablar de Kastoria? Es una ciudad griega de cuento otoñal

En otoño, cuando los árboles se tiñen en ocres y dorados, la niebla amanece sobre el lago y destacan como nunca las calles empedradas, las fachadas señoriales y los tejados rojizos en esta localidad griega, el ambiente se transforma y no solo nos regala una estampa bellísima sino un entorno de cuento otoñal. Y no creas que esa es la única razón para visitar Kastoria, a continuación te recomendamos sus espectaculares visitas imperdibles:

Arquitectura bizantina

Panagia Koumbelidiki | Imagen de I, Harald Rossa, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Kastoria es uno de los grandes tesoros bizantinos de Grecia, tanto es así que sabemos que aquí se levantaron hasta 72 iglesias bizantinas y medievales, no todas se conservan pero sí una parte importante de ellas entre otras construcciones bizantinas, algunas de las cuales pasan casi desapercibidas entre las callejuelas de Kastoria.

¿Cuáles son las edificaciones bizantinas de Kastoria que no te debes perder? Panagia Koumbelidiki, es todo un símbolo de la ciudad, data de los siglos IX y X y llama la atención por su cúpula, una cúpula que la distingue de las demás iglesias históricas de la ciudad. Agioi Anargyroi es por su parte una iglesia bizantina atractiva por sus pinturas murales y Panagia Mavriotissa, un conjunto monástico levantado junto al lago que llama la atención poderosamente en otoño al estar rodeado de árboles.

La ruta de las pieles

Kastoria | Pixabay

Kastoria fue, tiempo atrás, un importante centro peletero por la técnica de confección desarrollada aquí y también porque los comerciantes establecieron relaciones con los de otras regiones europeas creando una auténtica ruta de las pieles; fue precisamente la riqueza generada a partir de esta industria peletera la que favoreció el desarrollo de la rica arquitectura local que se conserva hasta el día de hoy.

Algunas de las mansiones señoriales de entonces son hoy museos que nos permiten acercarnos a la historia de Kastoria: la mansión Nerantzi-Aivanzi, por ejemplo, alberga el Museo del Folclore.

Doltso y Apozari

Kastoria | Imagen de CHE, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Estos dos barrios de Kastoria merecen ser paseados a placer, Doltso por sus calles estrechas, sus casas señoriales, sus balcones de madera y sus patios y fachadas; Apozari por sus casas tradicionales que son fruto del desarrollo comercial de la ciudad.

Pasear el barrio de Doltso es zambullirse en el ambiente de cuento otoñal que tanto nos atrae de Kastoria gracias a sus mansiones señoriales y sus balcones asomados a pequeñas plazas. Las casas de estos barrios tienen en su mayoría la planta baja de piedra y los pisos superiores de madera con sus miradores y balcones. Tanto las casas señoriales de Doltso como las comerciales de Apozari muestran la influencia de la tradición arquitectónica tanto balcánica como otomana.

Lago Orestiada

Kastoria junto al Lago Orestiada | Pixabay

El paseo por el lago es todo un espectáculo natural y arquitectónico: si optas por rodearlo, tanto si lo haces en coche como si optas por hacerlo en bicicleta, podrás disfrutar tanto de los bosques y humedales de sus alrededores como de las pequeñas poblaciones que salpican ese entorno, eso además de las fachadas de Kastoria reflejadas en la superficie del lago.

El otoño es una época excepcional para recorrer el lago no solo por el paisaje otoñal, que también, sino porque es un enclave perfecto para la observación de aves.

Cueva del Dragón

Lago Orestiada | Pixabay

A orillas del lago está también la Cueva del Dragón: una cavidad natural con estalactitas, estalagmitas y pequeños lagos subterráneos. ¿A qué debe su nombre? Como seguro imaginas, a una leyenda que cuenta que era un dragón quien custodia su rico interior (tan rico que tenía hasta una mina de oro, al menos en la leyenda).

Esta cueva nos permite afirmar, sin exagerar ni un ápice, que Kastoria es una localidad atractiva por dentro y por fuera.