¿Sabías que en las Islas Feroe hay casas con tejados de hierba? Te contamos por qué

Estas casas son de lo más llamativo más que nada por sus tejados cubiertos de hierba pero no solo por eso: son casas de madera negra con paredes de piedra y ventanas blancas ¿son antiguas? Algunas sí, pero este modo de construcción se mantiene vigente porque su razón de ser es climatológica: surgió como respuesta al duro clima del Atlántico Norte y por eso podrás verlas en diferentes islas del archipiélago de las Feroe.

Kirkjubour y Saksun en la isla de Streymoy o los barrios de Reyn y Tinganes en Tórshavn, capital del archipiélago, son algunos de los lugares de las Feroe para ver las casas con tejados de hierba, también Bour y Gásadalur o en los alrededores del lago Sorvágsvatn en la isla de Vagar.

Tejados de hierba en las Islas Feroe | Pexels

¿Qué aportan estos tejados cubiertos de hierba en comparación con otros? El mejor modo de conocer sus ventajas es viajar en el tiempo hasta la época en que empezaron a construirse por primera vez; por aquel entonces, cientos de años atrás, la obsesión de los habitantes de las Islas Feroe era aislar sus viviendas del frío y descubrieron que la tierra y la vegetación actúan como aislante; además también protegen la estructura de las viviendas del viento y de la lluvia.

Si a esto añadimos que se trata de materiales fáciles de obtener en las islas, resultaba imposible no lanzarse a construir las casas exactamente así: con una estructura de madera que soportaba la cubierta, una cubierta está formada por variass capas de corteza de abedul para impermeabilizarla y, sobre ella, tierra y tepes (bloques de tierra con hierba enraizada); la vegetación está por tanto viva y sigue creciendo sobre la vivienda con el paso del tiempo.

Tejados de hierba en las Islas Feroe | Pexels

¿Estás pensando en el tiempo que duran estas cubiertas? Tienen una vida útil que ronda los 50 años pero si tenemos en cuenta que en la actualidad se utilizan, para la impermeabilización, materiales sintéticos, su vida útil es todavía mayor; mantienen su aspecto de casas tradicionales pero al aprovecharse de materiales y técnicas de construcción modernas, se convierten en casas contemporáneas.

Otra pregunta habitual es el mantenimiento de estas cubiertas: el aspecto más incómodo es que, efectivamente, el césped necesita ciertos cuidados y es habitual ver al dueño de la vivienda sobre el tejado de su casa cortando el césped como cortaría cualquiera el de su jardín; lo que no necesitan es riego alguno porque el clima de las Islas Feroe es suficientemente lluvioso.