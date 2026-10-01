La Grecia continental es más atractiva en otoño que la insular, te contamos por qué

Las islas griegas son un paraíso terrenal ante el que la Grecia continental palidece en verano, ahora bien, cuando llega el otoño la cosa cambia y es que las zonas montañosos de la Grecia continental con sus bosques de hayas, robles, castaños y plátanos, sus ríos y sus valles se tiñen en tonos amarillentos y rojizos, su belleza es todo un espectáculo. ¿Dónde gozar de este espectáculo? En no pocos lugares griegos: Zagori, Metsovo, Pelión, Epiro, Macedonia Occidental o el Monte Olimpo, por ejemplo.

El paisaje otoñal y el senderismo

Zagori, en Epiro, es probablemente donde Grecia ofrece los paisajes otoñales más espectaculares porque, además, aportan un extra de belleza los pueblos de piedra que salpican la zona además de las gargantas y ríos de la zona que dan un extra de espectacularidad: la piedra gris con los tejados de pizarra negra, los bosques en tonos ocres y amarillentos, la niebla, los ríos y los puentes de piedra gris componen un paisaje de lo más romántico y fotogénico, otoño puro.

Puente en Zagori, Grecia | Imagen cortesía de Turismo de Grecia

Además Zarogi es también una zona ideal para disfrutar del senderismo entre pueblos porque hay caminos históricos que los conectan y a atraviesan puentes de piedra, gargantas, bosques… aquí puedes aparcar el coche y echarte al monte a caminar alrededor de pueblos como Monodendri, Vinos o Papingo entre otros. Al haber rutas más y menos exigentes, es una actividad que, ajustando el recorrido, es apta para toda la familia y para todos los estados de forma. ¿La más recomendable por su espectacularidad? La escalera de Vradeto que es un camino de piedra que sale de Kapesovo y llega a Vradeto: se trata de un camino con más de 39 curvas y 1.100 escalones empedrados en el S.XVIII.

La Grecia rural y las cosas de comer

En la Grecia rural el otoño es tiempo de cosecha de diferentes productos además de tiempo de castañas y setas así que, en lo gastronómico, la Grecia continental tiene también mucho que ofrecer.

Si eres amante de las setas, Grevena y Macedonia Occidental son de especial interés para ti porque son las grandes zonas micológicas de Grecia: aquí crecen numerosas especies de hongos y se puede disfrutar de visitas guiadas para recogerlas y degustarlas en las tabernas de los pueblos; si eres más de castañas tu destino predilecto será Kstanitsa, en el Peloponeso, porque es a finales de octubre la mayor celebración griega de las castañas tiene lugar en el Monte Parnonas.

Castañas asadas en Grecia | Imagen cortesía de Turismo de Grecia

Claro que no solo de setas y castañas vive el mundo rural griego, en otoño es tiempo de cosecha en los olivares así que es fácil ver a gentes recogiendo aceitunas, las almazaras trabajando a todo lo que dan y los mercados locales ofreciendo los productos de temporada: castañas, nueces, setas, manzanas, hierbas, plantas aromáticas… Además en los restaurantes y tabernas la gastronomía es cálida y sabrosa a rabiar gracias a las sopas y los guisos los dulces, las tartas saladas, también los quesos y las verduras silvestres además de los frutos secos los productos lácteos en general.