¿Cuándo es el encendido navideño en Londres este 2026? Esto es lo que necesitas saber

La Navidad del 2026 está a punto de dar su gran pistoletazo de salida y ya son muchas las ciudades de todo el mundo que comienzan a preparar sus calles para las próximas festividades. Hace tan solo unos días, en Viajestic informábamos que muchas ciudades españolas ya están preparando sus calles para darle ese toque de luz, color y armonía que tanto se espera cada final de año. Pero, al igual que España, muchas ciudades de todo el mundo se encuentran en la misma situación. De hecho, Londres es una de ellas. Y es que la capital de Inglaterra siempre es una de las más visitadas por su maravillosa decoración navideña.

Pues, si la ciudad inglesa ya enamora en cualquier época del año, en Navidad podría decirse que su belleza es superior. El viajero no solo tiene la oportunidad de ver las calles repletas de luces; también hay muchos mercados navideños, eventos, comida tradicional y pistas de hielo que quitan el suspiro. Pero, ¿cuándo se encienden las luces de manera oficial? Pues, informamos que en Leicester Square y en Carnaby Street ya se han encendido. Pero que no cunda el pánico. El encendido es gradual y todavía quedan muchas calles por venir. ¡Esto es lo que se sabe!

Oxford Street llega con homenaje especial a la magia de Harry Potter

Oxford Street en Navidad | Imagen de Simeon87, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La icónica calle comercial británica es siempre una de las más visitadas en Navidad. Este 2026, el encendido de luces tendrá lugar el 9 de noviembre. De esta manera, según se ha informado, habrá diseños inspirados en Harry Potter. Con el objetivo de celebrar el estreno de la nueva serie de HBO, Harry Potter y la piedra filosofal, que está previsto para el día de Navidad, se pretende decorar la calle con detalles y luces que enamorarán a todos los fans de la saga. Eso sí, ya avisan que sorprenderán.

Covent Garden y Bond Street

Luces de Navidad en Londres | Imagen de Oast House Archive, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

La magia de la Navidad continúa y en Covent Garden tienen previsto encender 30.000 luces LED en la Piazza, Seven Dials y Neal’s Yard, con una nueva instalación de árboles inspirados en musicales del West End como Mamma Mia!, Six y Moulin Rouge!. Un evento que tendrá lugar el jueves 12 de noviembre. Asimismo, en Bond Street habrá 93.000 luces LED inspiradas en las Joyas de la Corona y han informado que el encendido será a las 19:00 horas tras una cuenta atrás con banda de metales.

Fechas confirmadas de encendidos y eventos

Luces de Navidad en Londres | Pixabay

Martes 10 de noviembre: Knightsbridge dará su pistoletazo de salida con luces ecológicas hechas con aluminio y 3.000 botellas de plástico recicladas.

Miércoles 11 de noviembre: Marylebone Village y Old Spitalfields Market. En Marylebone, el encendido oficial será a las 18:00 horas y lo protagonizará una celebridad cuya identidad es una sorpresa.

Jueves 12 de noviembre: Covent Garden, Bond Street, Chelsea (King’s Road), Fulham Pier y Fitzrovia realizarán sus encendidos navideños.

18 de noviembre: En Fleet Street se prevé que haya doce esculturas inspiradas en el personaje Dennis the Menace (Daniel el Travieso).

19 de noviembre: Leadenhall Market, St Katharine Docks y Hyde Park Winter Wonderland, el espectacular parque que triunfa cada año.

25 de noviembre: Chelsea Winter Village.

1 de diciembre: The Shard, el rascacielos, cierra el calendario de encendidos de 2026 en Londres. Destaca en Navidad por su espectacular espectáculo de luces en la cúspide y eventos festivos en sus alturas.