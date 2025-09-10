Estos son los mejores paisajes otoñales de Europa

Así como en verano son las playas las que nos regalan estampas deliciosas y en primavera ceden el protagonismo a los campos en flor, llegado el otoño son los bosques con sus tonos amarillentos y anaranjados los que atraen nuestra atención; no son pocos los lugares de Europa en los que podemos gozar de estos espectaculares paisajes pero hay siete que nos gustan especialmente, son estos:

Los Dolomitas, en Italia

Los Dolomitas en otoño | Pixabay

Esta montaña italiana tiene un atractivo muy especial en otoño, sus bosques se tiñen en tonos rojos y ámbar creando un contraste espectacular con las cumbres todavía rocosas (así estarán hasta que lleguen las nieves del invierno); claro que los Dolomitas son inmensos ¿lugares de estas montañas más recomendados en otoño? Alpe di Siusi, Val di Funes donde está, además, la emblemática iglesia de St. Magdalena y Tres Cisme di Lavaredo.

Alrededor del Castillo de Neuschwanstein, en Alemania

Castillo de Neuschawanstein en otoño | Pixabay

La Romantic Road alemana que serpentea entre zonas de viñedos y pueblos pintorescos es toda ella un destino de otoño fantástico pero en particular el entorno del castillo Neuschawanstein (el castillo de cuento por excelencia); aquí el otoño tiñe la naturaleza en tonos amarillos y rojizos creando un ambiente romántico y delicioso al que si le añadimos el castillo de Neuschawanstein solo nos faltarán el príncipe y la princesa…

Las Highlands escocesas, en el Reino Unido

Highlands escocesas | Pixabay

Las Tierras altas escocesas, en Perthshire o Glencoe, son un cuadro de belleza incontestable, los bosques que se asientan en las laderas de las montañas y bordean los lagos visten colores otoñales que sientan de escándalo a este paisaje escocés.

Alrededor del Lago Bled, en Eslovenia

Lago Bled | Pixabay

El Lago Bled es espectacularmente bello siempre pero en otoño, cuando las colinas que lo rodean se tiñen de tonos amarillentos y anaranjados, lo es más si cabe; además este lago está cerca del desfiladero Vintgar o el monte Vogel lo que nos permite completar nuestro viaje bello a Eslovenia.

Hallstatt, en Austria

Hallstatt en otoño | Pixabay

Este pueblo pasa por ser uno de los más bellos de Europa, su estampa en invierno y cubierto de nieve es particularmente famosa pero lo cierto es que en otoño es si cabe más pintoresco cuando en Hallstatt los colores otoñales se reflejan sobre el agua del lago.

Alrededor del Lago Plitvice, en Croacia

Plitvice, en Croacia | Pixabay

Este parque croata es uno de los más bellos de Europa; en otoño sorprende por el contraste de sus aguas cristalinas y los tonos ocre de los árboles que lo rodean, el paisaje que entonces se disfruta es un auténtico paisaje de cuento, tanto es así que los fines de semana de otoño se multiplican los visitantes (tenlo en cuenta y, si puedes, visítalo mejor entre semana).

Región de los lagos, en Finlandia

Región de los lagos en Finlandia en otoño | Imagen cortesía de Turismo de Finlandia

Antes de que el frío del invierno con sus nieves cubra Finlandia podemos disfrutar de sus paisajes otoñales, especialmente en la región de los lagos, con sus lagos y sus bosques que esta época se tiñen en tonos rojos y dorados.