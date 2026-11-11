5 ciudades africanas que parecen europeas y por qué

África, como América y Asia, vista desde la perspectiva europea, fue tierra conquistada y la huella de aquella conquista, en no pocos lugares, es tan innegable como bella; cultural y arquitectónicamente hablando África y Europa son bien diferentes y por eso llama poderosamente la atención ver ciudades que son arquitectónicamente más europeas que africanas en Eritrea, Namibia, Senegal, Mozambique o Costa de Marfil. A continuación repasamos cinco de esas ciudades, nuestras cinco favoritas:

Asmara, en Eritrea

Asmara en Eritrea | Imagen de Robel Weldeab, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Asmara es, probablemente, la más sorprendente de las ciudades europeas en África: es una ciudad italiana de los años 30 levantada en Eritrea; está a más de 2.300 metros de altitud y conserva a día de hoy tanto sus ordenadas avenidas como sus cines, cafés, edificios racionalistas, iglesias, fachadas italianas…

Saint-Louis, en Senegal

Saint Louis en Senegal | Imagen de Adjoajo, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Saint-Louis es una ciudad francesa en Senegal, famosa por su trazado regular, sus muelles, sus casas con balcones y galerías, sus plazas y su famoso puente Faidherbe. Esta ciudad fue capital de Senegal y de la administración francesa en el África occidental, su arquitectura es 100% urbanismo colonial francés del S.XIX.

Swakopmund, en Namibia

Swakopmund, Namibia | Imagen de Calips, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Swakopmund es una ciudad costera de estilo alemán, famosa por sus casas de tejados inclinados, sus fachadas historicistas, sus edificios de época imperial y también por su ambiente que evoca al clásicos de cualquier localidad del norte de Alemania y es que esta ciudad se levantó cuando Namibia era alemana.

Maputo, en Mozambique

Estación de tren de Maputo | Imagen de Maurits & Marjol from Cape Town, South Africa, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

El casco histórico de Maputo conserva la herencia portuguesa en la ciudad con sus edificios neoclásicos, art déco y modernistas; su edificio más emblemático es la estación de ferrocarril que data del año 1910, también es popular por sus avenidas arboladas y sus cafés históricos.

Grand-Bassam, en Costa de Marfil

Grand Bassam | Imagen de Slav4|Ariel Palmon, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Grand-Bassam es la antigua capital colonial francesa junto al océano Atlántico; sus casas de galerías, verandas, jardines y fachadas de finales del S.XIX y principios del S.XX evocan la época colonial francesa. En este caso lo más curioso de la ciudad no es solo que parezca una ciudad europea en África sino el contraste que nos ofrece al estar ubicada junto al pueblo pesquero africano de los N’zima.