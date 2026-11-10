Valle del Baztán: pueblos con encanto y paisajes evocadores

El paisaje del valle del Baztán en otoño parece extraído de un cuento de hadas porque sus bosques de hayas, robles y castaños se tiñen en colores de otoño y transforman todo el paisaje tiéndalo en tonos amarillentos, ocres, cobrizos e incluso rojo oscuro; si quieres disfrutar de este evocador paisaje hay tres lugares que no te puedes perder: el Señoríao de Bertiz, la Cascada de Xorroxin y la zona de Aritzakun y Urritzate.

El Señorío de Bertiz es auténtico bosque atlántico y se puede pasear por él a placer a través de sus senderos rodeados de hayas, robles y castaños, además cuenta con un jardín histórico en el que hay especies botánicas de diferentes lugares del mundo; el camino que lleva hasta la cascada de Xorroxin es también un espectáculo gracias a sus castaños centenarios y su vegetación baja, incluidos helechos y musgo; y estos dos valles, el de Aritzakun y Urritzate, son naturaleza salvaje pura y, probablemente, lo menos conocido del valle del Baztán.

Elizondo | Imagen de Javier martinlo, licencia: CC BY-SA 3.0 ES, via Wikimedia Commons

Pero además no solo el paisaje es atractivo, los pueblos del valle del Baztán son también un espectáculo en otoño no solo por ese paisaje que los rodea sino por la sensación que transmiten, más allá de su belleza, cuando cae la niebla: Elizondo es, probablemente, el más famoso de todos ellos y el más recomendado para convertirse en base de una visita al valle pero hay otros como Amaiur, famoso por su arco de entrada y sus casas de piedra, o Ziga, con su popular mirador sobre el Baztán, son también muy interesantes y atractivos.

Las cosas de comer nos dan también motivos para visitar este valle en otoño: es tiempo de hongos y setas, de castañas, queso de oveja, carnes de caza como el ciervo el corzo, el jabalí, la paloma torcaz o la perdiz, guisos tradicionales… ¡y chocolate! El chocolate de Elizondo es el souvenir perfecto para quien visita el valle del Baztán.

Valle del Baztán | Imagen de Olatz Ovejero, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

No solo quienes disfrutan de la naturaleza otoñal y el buen comer o los pueblos históricos disfrutarán a lo grande del Valle del Baztán, también los amantes de la novela negra porque visitar este valle es viajar al universo de Dolores Redondo y su Trilogía del Baztán que puso Elizondo el mapa literario español: si has leído las novelas te encantará viajar a ellas y, si no lo has hecho, volverás de Elizondo con ganas de leerlas.

Información de interés: ten en cuenta que en noviembre anochece antes, la lluvia es compañera habitual y las temperaturas oscilan entre mínimas entorno a los 5 grados y máximas que no superan los 15; si a esto añadimos la sensación térmica por la humedad es fácil concluir que hay que llevar ropa impermeable y calzado adecuado para caminar por senderos húmedos con hojas caídas; ten en cuenta también que, aunque los días sean más cortos, es precisamente el atardecer el que nos regala los momentos más fotogénicos de ese paisaje.