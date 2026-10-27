Los destinos más baratos para viajar en el puente de Todos los Santos: vuelos desde 51 euros

Hay puentes que invitan a quedarse en casa y otros que hacen mirar el mapa, y esto es lo que ocurre con el puente de Todos los Santos (del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre). Según los datos de búsqueda de KAYAK, un buscador de viajes líder, las búsquedas de vuelos realizadas por los viajeros españoles para viajar este próximo fin de semana largo crecen un 22% y las de hoteles, un 16% frente al mismo periodo del año pasado.

Para aquellos que pueden disfrutar del puente este año, la plataforma ha analizado qué destinos registran las mayores caídas de precios en vuelos en comparación con el pasado año y cuáles son los más económicos dentro de España, así como los más buscados por los viajeros españoles. Aunque Roma, Londres y París están entre los favoritos, las oportunidades de ahorro se encuentran en otros lugares, tanto dentro como fuera del país.

Fontana di Trevi, Roma | iStock

Los destinos más buscados para el Puente de Todos los Santos

Roma, Londres y París son la apuesta segura entre los viajeros españoles que planean una escapada para el puente. Milán y Oporto completan el top cinco y ofrecen una alternativa para quienes quieran combinar una escapada urbana con precios medios de vuelo más bajos que en los tres primeros.

Roma: 133 € de media.

Londres: 179 €

París: 209 €

Milán: 93 €

Oporto: 92 €

Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, señala: "Los viajeros españoles siguen apostando por los clásicos para el puente, con Milán y Londres registrando los mayores crecimientos en búsquedas de vuelos entre los cinco destinos más buscados, +43% y +17%, respectivamente, frente al mismo periodo del año pasado. Para quienes buscan una escapada urbana con un presupuesto más ajustado, la capital lombarda resulta especialmente interesante, con un precio medio de vuelo de 93 € frente a los 179 € de Londres. Para aprovechar mejor el presupuesto, recomendamos mantener cierta flexibilidad con las fechas y explorar distintos destinos".

Roma, Londres y París están muy bien, pero ¿dónde está el ahorro?

Roma, Londres, y París son apuestas clásicas para una escapada, pero cuando hablamos de presupuesto no son las únicas opciones que merece la pena considerar. Si la idea es buscar oportunidades de ahorro, existen destinos con precios medios de vuelo más bajos que el año pasado. Ibiza lidera el ranking de los destinos con las mayores caídas en los precios de vuelos para este puente de Todos los Santos, un -25% en comparación con el mismo periodo del pasado año, seguida de Reikiavik (-16%) y Tánger (-10%).

Cala Saladeta, en Ibiza | iStock

Ibiza: 51 €, un 25% más barato que el año pasado.

Reikiavik: 317 €, con una bajada del 16%.

Tánger: 76 €, un 10% menos.

Nueva York: 424 €, con un descenso del 9%.

Bilbao: 94 €, un 8% más barato.

Escapadas dentro de España por menos de 102 €

Y para quienes prefieran aprovechar el puente sin salir de España, también hay opciones para distintos planes: desde una escapada urbana a Sevilla o Madrid hasta unos días junto al mar en Ibiza, Palma de Mallorca, o Las Palmas de Gran Canaria. Estos cinco destinos nacionales ofrecen vuelos de ida y vuelta por menos de 102 € de media. Ibiza es la opción más económica, con un precio medio de 51 €.

Castillo de Bellver, en Palma de Mallorca | iStock