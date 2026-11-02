5 destinos de leyenda para visitar en noviembre

No son pocos los lugares de leyenda que podemos visitar en cualquier momento del año, ahora bien, hay algunos que en noviembre tienen un encanto especial gracias, en gran medida, a la luz y los colores del otoño; merece la pena abrigarse, calzarse adecuadamente y disfrutar de estos lugares que no solo son bellos y con mucho encanto, también son de leyenda ¿qué leyenda? A continuación te lo contamos:

Isla de Skye, el reino de las hadas

Fairy Bridge, Isla de Skye | Imagen de Graeme Smith, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Esta isla de las Hébridas Interiores escocesas no es solo famosa por su whisky, que también, sino por sus leyendas y es que su territorio montañoso con sus lagos, acantilados y valles es un escenario perfecto para alentar y conservar leyendas, una de las más populares es la de las hadas, las hadas de la isla de Skye.

Cuenta la leyenda que un hada (una mujer procedente del mundo de las hadas…) se casó con un el jefe de un clan irlandés, Malcolm MacLeod; vivieron juntos un tiempo pero ella tuvo que regresar a su mundo y lo hizo dejando a su marido un velo mágico con una instrucción sencilla: que lo conservara. ¿Por qué? Porque el velo tenía un gran poder de protección sobre el clan de Malcolm MacLeod. Uno de los lugares relacionados con esta leyenda es el paisaje del Fairy Bridge, fue aquí donde el hada se separó de su querido MacLeod dejándole el velo protector.

Praga, la ciudad del Golem

Sinagoga Vieja-Nueva, Praga | Jerzy Strzelecki, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Praga es toda ella una ciudad de leyenda y es que sus calles medievales, sus iglesias góticas y sus antiguos cementerios las conservan grabadas en sus piedras, ahora bien, hay una leyenda que destaca sobre todas las demás, la del Golem. Cuenta esta leyenda que en el S.XVI el rabino Judah Loew creó una criatura de barro para proteger a la comunidad judía; esta criatura tenía en su cara un pergamino con una inscripción que le daba vida, si se retiraba la primera letra de la inscripción el golem quedaba muerto.

El final de la leyenda tiene algo de trágico: cuenta que el rabino tuvo que desactivarlo porque se volvió incontrolable y que sus restos se guardan hoy en el desván de la Sinagoga Vieja-Nueva. Praga bajo la niebla matinal de los días de noviembre nos regala, además, el ambiente perfecto para descubrir esta ciudad de leyenda… y sus leyendas.

Rathcroghan, la puerta al otro mundo celta

Oweynagat | Imagen de Sawyer777, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Rathcroghan, en el condado irlandés de Roscommon, es uno de los grandes paisajes de Irlanda vinculados a su prehistoria celta, es un lugar imperdible para conocer y entender la mitología celta; en este paisaje está Oweynagat, una cueva conocida popularmente como la Puerta del Infierno, la puerta de acceso al otro mundo; ¿y qué cuenta la leyenda de esta puerta? Está relacionada con la diosa Morrigan, relacionada con la guerra y el destino, y de ella pueden surgir figuras sobrenaturales porque hablamos de una puerta que separa los dos mundos, el de los muertos y el de los vivos.

Es verdad que este lugar es especialmente interesante en Halloween porque es entonces cuando la separación entre el mundo de los vivos y los muertos (y esta puerta) se debilitan pero, más allá de la leyenda y el Samhain, el entorno de Rathcroghan en noviembre ofrece una atmósfera especialmente evocadora por la luz y niebla otoñal.

Monte Olimpo, el hogar de los dioses griegos

Vista aérea del Monte Olimpo | kallerna, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El Monte Olimpo es la montaña más alta de Grecia y el corazón mismo de la mitología clásica porque aquí estaba el hogar de los doce dioses olímpicos con Zeus a la cabeza. La cima de este monte, Mytikas, es el lugar en el que los dioses se reunían y celebraban banquetes, era un espacio celestial y oculto siempre entre las nubes al que los comunes mortales no podían acceder; son muchas las historias mitológicas ambientadas en este lugar, entre ellas las disputas entre Zeus y los titanes.

¿Y por qué en noviembre el Monte Olimpo tiene especial interés? Porque las faldas de este monte en esta época del año conservan unos atractivos colores otoñales que destacan especialmente al estar ya las cumbres nevadas; es vedad que no conviene subir demasiado (no por los dioses sino por la climatología…) pero sí es un momento magnífico para visitar Litochoro y recorrer las zonas de menor altitud para disfrutar de espectaculares paisajes otoñales bajo la influencia de la mitología clásica.

Mont Saint-Michel: el arcángel San Miguel y el obispo Aubert

Mont Saint Michel | Pixabay

La silueta del Mont Saint-Michel es un espectáculo la mires cuando la mires y por donde la mires pero, en otoño, esta abadía medieval, bajo los cielos de nubes altas y bajas que van y vienen y la tenue luz de esta época del año, con las mareas fuertes y sin tantos visitantes como en primavera y en verano, lo es más si cabe. Y además de bella e imponente es también legendaria.

Cuenta la leyenda asociada a esta construcción frente a las costas de Normandía que en el año 708 se le apareció el arcángel San Miguel al obispo de Avranches, Aubert, para pedirle que levantara un santuario en su honor en un lugar conocido hasta entonces como Mont Tombe; al parecer el obispo tuvo sus dudas hasta que el arcángel tocó su cabeza marcándolo y, tras esa demostración, mandó construir el primer oratorio del santuario del Mont Saint-Michel.