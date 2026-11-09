Conoce Valverde de los Arroyos, un pueblo negro de Guadalajara construido con pizarra

Sus calles empedradas y sus casas de piedra oscura y tejados de pizarra son su mayor atractivo. Por ello, la mejor forma de conocer este pequeño pueblo de Castilla-La Mancha es a pie, en un paseo sin prisa. De este modo, se pueden apreciar con detalle las viviendas construidas con materiales de la zona: pizarra, piedra y madera. Y es que durante siglos, los habitantes aprovecharon los recursos que tenían a mano para levantar casas que se adaptaran al clima de la zona y al relieve de la montaña.

Si bien el color oscuro de la pizarra es el que da nombre a esta arquitectura tradicional, en Valverde hay un detalle bastante particular: también usaron gneis, una roca que refleja la luz y aporta tonos dorados a algunas de las fachadas. Así, según la hora del día, el aspecto de las calles de esta pequeña localidad manchega es diferente.

Es cierto que ver un pueblo negro es el principal reclamo de todos los que se acercan hasta Valverde de los Arroyos. Sin embargo, hay un par de aspectos más que completan la visita: una fiesta tradicional y una cascada entre montañas.

Valverde de los Arroyos | Imagen de L. Vadillo - MaLéPhotoSpain, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Esta última está a muy poca distancia del casco histórico del pueblo y tiene por nombre las Chorreras de Despeñalagua. Para llegar, hay que seguir un sendero señalizado que parte del pueblo y se adentra en el entorno del arroyo de la Chorrera, bajo las laderas del pico Ocejón. La ruta es circular, conlleva caminar unos cuatro kilómetros y la duración es de una hora y cuarenta minutos aproximadamente.

Pero como bien decíamos, aparte de arquitectura y naturaleza, Valverde también ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar de una de las celebraciones más singulares de Guadalajara: la Fiesta de la Octava del Corpus, declarada Bien de Interés Cultural y de Interés Turístico Regional.

Esta fiesta se celebra en junio y, durante el tiempo en que dura, ocho danzantes recorren el pueblo y llevan a cabo bailes rituales al son de la gaita y el tambor, acompañados por la figura de la botarga. Visten trajes adornados con cintas y flores, de tonos vivos, que resaltan sobre las fachadas oscuras de las viviendas. Te recomendamos que si tienes la oportunidad, visites el pueblo entonces y no te la pierdas.