Conoce el castillo de Houska y su leyenda medieval de una puerta al infierno

Ubicado en una zona boscosa de Kokořínsko, a unos 50 kilómetros al norte de Praga, el castillo de Houska es uno de esos lugares con historia que quizá quieras conocer. Se construyó en la primera mitad del siglo XIII, conserva buena parte de su estructura gótica original y fue reformado durante el Renacimiento. Sin embargo, no es conocido por su antigüedad ni por su arquitectura, sino una leyenda que gira entorno a él: la de la puerta del infierno.

Según el relato popular, el castillo no se levantó para proteger a sus habitantes de enemigos, sino para mantener encerrado algo que se encontraba enterrado bajo sus cimientos: una grieta hacia el inframundo. De esta profunda apertura en la roca, cuenta la tradición, surgían criaturas extrañas y salían sonidos aterradores, por lo que se decidió construir el castillo para sellar el acceso al infierno. La leyenda dice que la capilla del recinto habría sido levantada precisamente encima de esa grieta, como una forma de mantener a raya las fuerzas malignas.

Castillo de Houska | Imagen de Mirek256, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La cuestión es que este relato popular no queda ahí, sino que se ha ido extendiendo con todo tipo de detalles. De hecho, uno de los episodios más inquietantes de la leyenda narra que un prisionero condenado a muerte se ofreció a descender por la grieta a cambio de que le perdonaran la vida. Sin embargo, el plan no salió como él esperaba: cuando lo sacaron, su aspecto dejó aterrorizado a todo el que estaba delante, pues parecía que había envejecido décadas en solo unos instantes.

Como te puedes imaginar, no hay pruebas que confirmen estos sucesos. No obstante, la historia es en gran medida el gran atractivo del castillo de Houska, que recibe multitud de visitantes que deciden conocer de primera mano esta entrada al inframundo. Si bien puede que no den con la grieta, los viajeros pueden contemplar la arquitectura del castillo y sus elementos artísticos.

Castillo de Houska, Cámara Verde, el castillo y los escudos de armas | Imagen de ŠJů (cs:ŠJů), licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Cabe señalar que uno de los espacios más destacados es su capilla gótica, que conserva pinturas murales medievales de alto interés. Asimismo, sobresale la conocida como Cámara Verde, decorada con pinturas tardogóticas. No obstante, la visita incluye un recorrido por distintas estancias históricas, y permite descubrir sus alrededores, repletos de bosques y paisajes rurales.

Asimismo, visitar el castillo de Houska supone conocer en detalle todas las historias que se han contado sobre él. Y no, la de la puerta al inframundo no es la única. De hecho, hay otra leyenda que habla de una figura vestida con una capucha negra y sin rostro que aparece en los alrededores y observa a quienes se acercan al castillo durante la noche. Esta presencia se ha convertido en uno de los personajes más inquietantes del folclore local... quién sabe si la verás si decides visitar esta fortaleza cercana a Praga.