8 Islas Canarias, 8 lugares que no te puedes perder

España es uno de los países europeos más visitados por los turistas cada año, y no es para menos. De norte a sur, nuestro país cuenta con lugares y rincones que enamoran a primera vista. Asimismo, si a esto le sumamos lo bonitas que son nuestras islas, no es de extrañar que cada vez sean más las personas que apuesten por pasar sus vacaciones por aquí. Por ello, en esta ocasión, en Viajestic hablaremos de nuestras queridas Islas Canarias.

En medio del Atlántico, el archipiélago canario es conocido por su inigualable clima los 365 días del año. De ahí que también sean conocidas bajo el nombre de las Islas Afortunadas. Pero, no solamente eso. La cultura, la historia, las tradiciones, la gastronomía, su gente y los increíbles parajes de las islas son algunos de los aspectos que conquistan a todos los viajeros que las conocen. Ocho islas, cada una con su particular esencia, que cuentan con lugares que aconsejamos conocer si se tiene la oportunidad. Por ello, realizamos un repaso por un lugar a destacar de cada isla.

Gran Canaria

Roque Nublo. Gran Canaria | Imagen de Idania Monzón

Conocida por ser la tercera isla más grande del archipiélago, Gran Canaria es una de las joyas más bonitas que se encuentra en el Atlántico. Por recomendar, podríamos recomendar muchos rincones dignos de conocer. Pero, en esta ocasión, haremos especial mención al Roque Nublo y su entorno. Ubicado en el municipio de Tejeda, el Roque Nublo es un monolito, de 80 metros de altura, considerado como uno de los grandes emblemas de la isla.

En medio de su entorno natural, rodeado de barrancos y pueblos de montaña, el lugar siempre enamora porque refleja el gran contraste de Gran Canaria. Y es que, además de disfrutar de sus paradisíacas playas, sus dunas y cumbre, también es posible desconectar en medio de la naturaleza.

Tenerife

Teide nevado | Imagen de Daniel Tenerife, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Como no podía ser de otra manera, el Parque Nacional del Teide es una parada obligatoria. El visitante tiene la oportunidad de ver en primera persona el pico más alto de España, el Teide. Un paisaje volcánico que no decepciona. Además, se puede subir en teleférico y, de noche, proyecta uno de los cielos estrellados más bonitos del mundo. Así pues, es importante saber que este espacio natural protegido es el mayor y más antiguo de Canarias. Respecto a España en general, es el tercero más antiguo.

Lanzarote

Timanfaya | Bybbisch94, Christian Gebhardt, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Otro espacio natural protegido que es indispensable conocer es el Parque Natural de Timanfaya. Las Montañas del Fuego son el resultado de las erupciones del siglo XVIII y verlas en primera persona impacta notablemente. Una joya de la naturaleza donde se pueden apreciar paisajes volcánicos rojizos y negros. Además, si esto lo combinamos con las obras de César Manrique, como los Jameos del Agua, la experiencia por la isla es inolvidable.

Fuerteventura

Dunas de Corralejo | Imagen de Pablosievert, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La segunda isla más grande del archipiélago canario es Fuerteventura. En esta ocasión, recomendamos el Parque Natural de Corralejo. Pues, sus dunas de arena dorada junto a sus aguas turquesas y sus vistas a la isla de Lobos no dejan indiferente a nadie. Un lugar que podría ser la estampa de la mejor fotografía. Y es que aquí se puede apreciar perfectamente por qué se dice que la isla es el auténtico Caribe español. El mejor lugar para desconectar de la rutina y de la vida ajetreada de la ciudad.

La Palma

Caldera de Taburiente | Imagen de Michael Apel, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Muy cerca del Roque de los Muchachos, el viajero que visita La Palma tiene la oportunidad de ver la Caldera de Taburiente. Un espacio con un encanto especial que destaca por su enorme cráter erosivo rodeado de pinares y cascadas. De hecho, es importante señalar que tiene uno de los mejores observatorios astronómicos del planeta y es reserva de la Biosfera por la UNESCO.

La Gomera

Parque Nacional de Garajonay. La Gomera | Imagen de Llez, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Un bosque de laurisilva, una reliquia de la era Terciaria, casi siempre envuelto en niebla, eso es lo que nos encontraremos en el Parque Nacional de Garajonay. Los amantes del senderismo hallan aquí la mejor experiencia para pasar horas rodeados y conectados con la naturaleza. Y es que este Patrimonio de la Humanidad destaca por ocupar el 10% de la isla.

El Hierro

El Sabinar. El Hierro | Imagen de javiersanp, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Un rincón de sabinas retorcidas por el viento, con formas casi escultóricas, es lo que se puede apreciar en El Sabinar. Un espacio diferente que refleja el carácter natural y tranquilo de la isla. Además, es Reserva de la Biosfera y la más apartada y auténtica del archipiélago. Por ello, si se busca un lugar para desconectar, la mejor opción siempre será El Hierro.

La Graciosa

La Graciosa | Imagen de Idania Monzón

Para poder llegar a esta pequeña joya del archipiélago canario, es necesario ir en barco desde Lanzarote, pues no hay aeropuertos en la isla. Un lugar repleto de arena, con ausencia de asfalto, donde el viajero descubrirá lo que es estar alejado de la vida urbana. De hecho, recomendamos la Playa de la Concha, donde su arena dorada y sus aguas cristalinas, con vistas a Montaña Clara, quitan el suspiro.