La razón por la que la letra "i" desaparece de los asientos de los aviones

Si alguna vez has buscado tu asiento en un avión, es posible que hayas visto que la fila pasa de la letra H a la J. La razón está relacionada con la forma en la que se numeran los asientos y con el objetivo de evitar confusiones durante el embarque.

La letra I suele desaparecer de los asientos de los aviones

En muchos aviones, la numeración de los asientos utiliza letras para identificar su posición dentro de cada fila. Sin embargo, la letra I suele omitirse porque puede confundirse fácilmente con el número 1, especialmente cuando aparece en carteles, pantallas o tarjetas de embarque.

Por este motivo, después de la letra H suele aparecer directamente la J. Así, por ejemplo, un asiento identificado como "11J" se interpreta claramente como el asiento J de la fila 11 y no se confunde con una posible combinación entre el número 1 y la letra I.

Esta decisión no está relacionada con la superstición ni con la mala suerte, sino con una medida práctica para evitar errores entre pasajeros y tripulación. La misma lógica se aplica en otros espacios, como hoteles, hospitales o edificios, donde también se prescinde a veces de determinadas letras o números para facilitar la lectura.

Además de eliminar la letra I, algunas compañías aéreas han decidido simplificar todavía más sus mapas de asientos y retirar otras letras que podrían generar confusión. Por ello, la distribución puede variar según el modelo del avión y la aerolínea, aunque la ausencia de la I es una práctica bastante habitual.

La próxima vez que viajes en avión y veas que los asientos pasan de la H a la J, ya sabrás que no falta ninguna fila: simplemente se ha omitido la letra I para que la información sea más clara.