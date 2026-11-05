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La razón por la que la letra "i" desaparece de los asientos de los aviones

¿Te has fijado en que los aviones suelen pasar de la letra H a la J? Te contamos por qué omiten la I en la numeración de los asientos.

Letras y números de los asientos de los aviones

Foto de iStock / Vídeo de Irene Picazo

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Irene Picazo
Irene Picazo
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Si alguna vez has buscado tu asiento en un avión, es posible que hayas visto que la fila pasa de la letra H a la J. La razón está relacionada con la forma en la que se numeran los asientos y con el objetivo de evitar confusiones durante el embarque.

La letra I suele desaparecer de los asientos de los aviones

En muchos aviones, la numeración de los asientos utiliza letras para identificar su posición dentro de cada fila. Sin embargo, la letra I suele omitirse porque puede confundirse fácilmente con el número 1, especialmente cuando aparece en carteles, pantallas o tarjetas de embarque.

Por este motivo, después de la letra H suele aparecer directamente la J. Así, por ejemplo, un asiento identificado como "11J" se interpreta claramente como el asiento J de la fila 11 y no se confunde con una posible combinación entre el número 1 y la letra I.

Esta decisión no está relacionada con la superstición ni con la mala suerte, sino con una medida práctica para evitar errores entre pasajeros y tripulación. La misma lógica se aplica en otros espacios, como hoteles, hospitales o edificios, donde también se prescinde a veces de determinadas letras o números para facilitar la lectura.

Además de eliminar la letra I, algunas compañías aéreas han decidido simplificar todavía más sus mapas de asientos y retirar otras letras que podrían generar confusión. Por ello, la distribución puede variar según el modelo del avión y la aerolínea, aunque la ausencia de la I es una práctica bastante habitual.

La próxima vez que viajes en avión y veas que los asientos pasan de la H a la J, ya sabrás que no falta ninguna fila: simplemente se ha omitido la letra I para que la información sea más clara.

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