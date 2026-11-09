5 ciudades que en noviembre tienen un sabor especial

Que España sabe de escándalo también en noviembre lo sabemos, es tiempo de setas, de cerdo, de carne de caza, de castañas... Claro que no solo España sabe rica en noviembre, este mes es, de hecho, un momento ideal para organizar un viaje gastronómico ¿a dónde? A cualquiera de las 5 ciudades que te recomendamos a continuación, en esta ocasión te damos las razones gastronómicas asociadas al mes de noviembre pero, al tratarse de ciudades históricas, las cinco son, además, un destino de escándalo para todos los meses del año:

Praga y el ganso de San Martín

Ganso asado | Pixabay

Cuando pensamos en el día de San Martín, que se celebra el 11 de noviembre, en España pensamos en el cerdo (porque a cada cerdo le llega su San Martín) e incluso en las castañas y sus magostos pero en la Europa del Este piensan más bien en ganso.

En Praga el 11 de noviembre no solo se celebra San Martín sino uno de los momentos gastronómicos más ricos del año ¿y qué se come? El ganso asado acompañado de los primeros vinos jóvenes de la cosecha es el plato estrella pero los entrantes y el primer plato suelen tener que ver también con el ganso como el paté de hígado de ganso o caldo de ave con albóndigas de hígado de ganso.

Un dato importante: esta fiesta gastronómica entorno al ganso de San Martín no se celebra solo el día 11 de noviembre sino la semana completa de ese día (este año, según informa Turismo de Chequia, entre el 7 y el 15 de noviembre).

Venecia y la castradina con col

Basílica de Santa María de la Salud | Imagen de kallerna, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Venecia celebra el 21 de noviembre la Fiesta de la Madonna della Salute, una fiesta que tiene su propio sabor, el de la castradina con col, una sopa de carne de carnero salada, curada y ahumada, col de Saboya y cebolla.

El origen de esta sopa tiene poco, nada más bien, que ver con la cocina tradicional italiana aunque, ciertamente, se ha convertido ya en un plato emblemático de Venecia: en realidad fue durante la epidemia de peste asoló la ciudad en el S.XVII cuando comenzó a prepararse porque era, básicamente, lo que se podía hacer con la ayuda alimentaria que llegaba a la ciudad desde Dalmacia. Ahora bien, pasado el tiempo, el plato se convirtió no solo en parte de la gastronomía italiana sino en el plato estrella de la Fiesta de la Madonna della Salute en Venecia.

Budapest y la carne de ganso

Foie Gras | Imagen de Benreis, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

En Budapest, como en Praga, también se come ganso el 11 de noviembre y es que, según la tradición húngara, quien no come ganso el 11 de noviembre pasará hambre durante el año siguiente (como para correr el riesgo…).

El ganso es a la cocina húngara, al menos en cierto modo, lo que el cerdo a la cocina española ¿por qué? Porque de él también se aprovecha todo: hígado, cuello, grasa y carne, todo. En esta época del año, alrededor del día de San Martín, aparecen en las cartas de los restaurantes platos preparados con ganso que el resto del año no siempre están presentes.

¿De que platos hablamos? Libamáj (hígado de ganso), ludaskása (arroz con menudillos y carne de ganso, la sopa de ganso, el muslo de ganso asado con col… y, como sucede en Praga, estos platos se acompañan siempre con los primeros vinos jóvenes de la nueva cosecha.

Lyon y su maridaje con el primer vino de la cosecha

Salchicha en brioche | Imagen de Arnaud 25, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La gastronomía de Lyon es rica a rabiar y famosa tanto por sus patés, quesos y embutidos como por sus platos de casquería y sus recetas tradicionales entre las que cabe destacar al menos una: saucisson brioché (salchicha cocida envuelta en brioche). Ahora bien ¿por qué destacamos Lyon en noviembre si su gastronomía es rica todo el año?.

Porque no todo el año marida como en noviembre: el tercer jueves de noviembre sale al mercado el primer vino de la cosecha de temporada, transcurridas apenas unas semanas tras la vendimia; en los restaurantes locales se sirven las delicias de la cocina gala maridadas con las primeras copas de Beaujolais Nouveau, que es como llaman al primer vino de la cosecha.

Alba y los platos con trufa blanca

Trufa blanca de Alba | Imagen cortesía de Turismo de Italia

En noviembre la localidad italiana de Alba sigue inmersa en su temporada de trufa blanca, una temporada que empieza en octubre y termina a principios de diciembre; claro que la trufa blanca no es un plato en sí mismo sino el condimento estrella de muchos platos que se pueden degustar en Alba en esta época del año.

La pasta fresca con mantequilla y trufa blanca es uno de los platos estrella, también el risotto con trufa o los huevos con trufa; en realidad se trata de preparaciones muy sencillas que dejan todo el protagonismo sápido a la trufa blanca.