La ruta 66 cumple 100 años: estas son sus paradas imprescindibles

La reconocida carretera creada en el año 1926 se extiende durante casi 4000 kilómetros y recorre los estados más reconocidos de Estados Unidos . Su fama se debe a los moteles y clásicas gasolineras con luces de neón que iluminan todo el camino junto a los bares a pie de asfalto y esa esencia americana que se respira en cada rincón que compone la ruta y te hace sentir protagonista de una película.

La Ruta 66 tiene comienzo en Illinnois y termina en California a la altura del océano Pacífico. Como explican desde Civitatis, el recorrido se suele realizar con todo tipo de vehículos: en coche para ir haciendo paradas cómodas y disfrutando de cada negocio o establecimiento, en caravana para los más aventureros o en moto para aquellos que quieren sentirse parte de una banda americana legendaria sobre una mítica Harley Davidson.

En el año 1985 dejó de ser considerada una carretera federal, pero algunos de sus antiguos trazados se pueden recorrer aún, permitiendo así a los visitantes un viaje en el que pueden recorrer diferentes ciudades sin perderse ninguna parada obligatoria como la Blue Whale of Catoosa en Oklahoma o los coches semienterrados de Cadillac Ranch en Amarillo, pasando por museos, gasolineras y restaurantes con una estética propia de mediadios del siglo XX.

Todo comienza en Chicago

La ruta parte desde Chicago y avanza hacia el oeste ofreciendo paradas que te dejarán impresionado nada más empezar. Podrás recorrer la localiad de Pontiac en la que se encuentra el famoso Hall of Frame and Museum o Springfield. Sin embargo, no hay que dejar pasar por alto la increíble arquitectura y grandes edificios de la ciudad de Chicago, junto a al lago protagonista para aquellos viajeros que no quieran perder un paseo en barco.

Oklahoma y Texas, lo más famoso de la Ruta 66

Una de las imágenes más virales de la Ruta 66 pertenece al estado Oklahoma con la Ballena Azul de Catoosa y el museo Clinton donde comprenderás los desplazamientos realizados a lo largo de la historia de esta vía.

Otro de los sitios favoritos para una sesión de fotos es en el Cadillac Ranch en Texas donde se encuentran diez Cadillac casi enterrados en el suelo repletos de grafitis.

Nuevo México: Albuquerque y Tucumcari

Adentrándonos en Nuevo México, la estética americana pasa a ser más desértica, donde predominan los antiguos moteles o carteles lumniosos en mitad de un desierto donde te sentirás un fugutivo del oeste. Además Albuquerque se une a la Central Avenue un tramo histórico de la ruta lleno de cultura e historia.

Arizona y el Gran Cañón

El recorrido atraviesa Holbrook, Winlow, Flagstaff, Seligman o Kingman junto a el Petrified Forest National Park. Sin embargo, el destino donde todos van a parar es el Cañón del Antílope, un lugar compuesto de naturaleza y paisajes inolvidables como Horseshoe Bend, Glen Canyion Dam o el lago Powell que podrás recorrer.

Y el desvío que es casi obligatorio es hacia el Gran Cañón, el cual no pertenece a la Ruta 66, pero su cercanía supone una parada en uno de los sitios más emblemáticos de los Estados Unidos.

Una parada en Las Vegas

Este estado no es parte de la ruta, sin embargo es un desvío habitual para aquellos que no se quieren perder nada de la magia americana. En esta ciudad los viajeros suelen realizar vuelos en helicóptero, visitar las réplicas de los monumentos más famosos del mundo y visitar los establecimientos de ocio que protagonizan y dan esa fama a Las Vegas.

California y Santa Mónica: el fin de la Ruta 66

El tramo final para poder decir que has completado la Ruta 66 es atravesando el desierto de Mojave en California antes de llegar a Los Ángeles. Después de atravesarlo, puedes sifrutar de una gran cantidad de actividades divertidas y fuera de la carretera como conocer los estudios de Warner Bros, visitar el imponente cartel de Hollywood y sentir que estas en la cima del mundo o llegar a Venice Beach, Santa Mónica y Marina del Rey.

Sin duda si tienes un espíritu aventurero y quieres sentirte en los diferentes escenarios de una película americana, la Ruta 66 y sus 4000 kilómetros de ruta te garantizarán fotografías repletas de historias, recueros y experiencias únicas e inolvidables.