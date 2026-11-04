Pasea Madrid 2026: dónde y cómo conseguir entradas gratis para ver monumentos y espacios únicos

La cultura es un pilar fundamental para la comunidad de Madrid, por lo que el Área de Cultura, Turismo y Deporte ha marcado fechas de visitas guiadas totalmente gratuitas con inicio de su nueva edición de Pasea Madrid este 4 de noviembre de 2026 abriendo rutas que se podrán disfrutar hasta los meses de noviembre y diciembre. Esta iniciativa es un plan perfecto para conocer espacios que suelen estar cerrados al público.

Cómo conseguir entradas gratuitas

El plazo de inscripción ya está abierto y las reservas se pueden gestionar telemáticamente a través de la plataforma de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Sin embargo, como suele ocurrir en cada edición, las plazas se agotan rápidamente, por lo que se recomienda acceder a la web con antelación.

Sitios y monumentos del programa

Búnker del Capricho

Las visitas están programadas para los sábados, domingos y festivos del 14 de noviembre al día 27 de diciembre en horarios de mañana y tarde.

Un refugio subterráneo construido durante la Guerra Civil Española en 1937. Cuenta con alrededor de 2000 metros cuadrados situado a 15 metros de profundidad en el famoso parque de El Capricho. Este búnker fue utilizado como refugio y centro de operaciones para el bando republicano por lo que cuenta con zonas de trabajo, enfermería, sala de máquinas y más. Tiene

Jardines del Buen Retiro

Del 10 de noviembre al 29 de diciembre. Martes en horario de mañana, jueves en horario de tarde y sábado, domingo y festivo en horario de mañana y tarde.

Un recorrido por los orígenes del antiguo sitio de la monarquía española hasta su evolución a la actualidad. Este lugar, disponía de un gran palacio el cual fue ocupado por tropas francesas donde transformaron las edificaciones en cuarteles. El Ayuntamiento tomó su propiedad en el año 1868 y desde el año 2021 los jardines del Buen Retiro son Patrimonio Mundial de la Unesco.

Monumento a Alfonso XII

Desde el 10 de noviembre al 30 de diciembre, de lunes a domingo en horarios de mañana y tarde.

Una visita por la icónica estatua ubicada en el Parque del Retiro desde 1902 diseñada por José Riera y acabada por Teodoro Anasagasti que incluirá acceso exclusivo al mirador con vistas de hasta 360 grados.

El Frontón Beti Jai

Desde el 10 de noviembre al 30 de diciembre con horarios de miércoles por la mañana, viernes en horario de tarde y sábado, domingo y festivo mañanas y tardes.

Localizado en Chamberí, es un edificio el cual fue construido por Joaquín de Rucoba y Octavio de Toledo en 1894 para seguir los partidos de juego con pelota vasca. El frontón contaba con una capacidad para 4000 espectadores durante sus espectáculos. En 2011 fue declarado Bien de Interés Cultural y en 2025 consiguió un Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales por parte del Ministerio de Cultura.

Finalmente, el programa de visitas también incluirá paseos de interés histórico basados en el siglo XVII como Madrid, nueva Babilonia de lunes a viernes en horario de mañana y sábado, domingo y festivo en horarios de mañana y tarde del 10 de noviembre al 30 de diciembre y Madrid, nueva Jerusalén de lunes a viernes en horario de mañana, sábado, domingos y festivos mañanas y tardes del 10 de noviembre al 30 de diciembre. También, los recorridos Goya y La Florida o Goya y la Real Academia desde el 10 de noviembre al 30 de diciembre. También, rutas que conservarán la memoria de las mujeres con Manuela Malasaña y otras mujeres o visitar paisajes donde podrás observar La Quinta de la Fuente del Berro, La Quinta de los Molinos y La Quinta de Torre Arias o el oratorio de la Casa de la Villa, los sábados por la mañana del 14 de noviembre al 19 de diciembre.