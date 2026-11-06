Si te gusta el pescado fermentado, Fagernes es tu destino

Fagernes es un pequeño pueblo del interior noruego, está en la región de Valdres y a orillas del lago Strandefjorden; se trata de una localidad con mucho encanto porque está rodeada de montañas y bosques, su paisaje es de hecho 100% escandinavo, y es un destino rural noruego con una particularidad única: el rakfisk, un pescado fermentado que atrae a visitantes por miles año tras año; de hecho su festival dedicado a esta especialidad de pescado es uno de los eventos gastronómicos más importantes de Noruega (se celebra el primer fin de semana de noviembre, la edición de 2026 es 5 al 7 de noviembre).

Rakfisk en Fagernes: pescado de agua dulce fermentado

Degustación de trucha fermentada en el Festival noruego del rakfisk | Svein Erik Ski, 2960 Røn, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

El rakfisk se prepara con trucha o salvelino de agua dulce ¿cómo? Sometiéndolo a un proceso de fermentación que dura varios meses y que sigue una técnica tradicional de conservación ¿resultado? Un pescado de olor intenso, de textura blanda y de sabor muy potente con un toque ácido. No, no gusta a todo el mundo… por eso es importante saber que, en función de su grado de maduración, existen tres tipos de rakfisk: suave, madurado y muy madurado, este último es el más intenso; para una primera degustación se recomienda optar por el suave.

¿Y a santo de qué se les ocurrió a los noruegos de Fagernes fermentar así el pescado? Fue, como seguro imaginas, por pura necesidad: los inviernos del interior de Noruega son muy largos y, cuando no existían sistemas de refrigeración, había que buscar el modo de conservar el pescado de agua dulce durante meses (durante los meses en los que pescar era imposible porque lo lagos y ríos se helaban); ya en el S.XIV aparece registrada la denominación rakfisk.

¿Cómo se come el rakfisk? Es un plato que se sirve frío (como la venganza…), normalmente se coloca el pescado sobre una tostada de pan noruego (lefse) y se acompaña con nata agria, cebolla roja, patatas, puerros y mantequilla; este bocado marida de escándalo con aquavit, que es un destilado escandinavo.

Fagernes más allá del rakfisk

Panorámica de Fagernes y Leirin | Imagen de Steinardo, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Claro que no vas a viajar hasta Fagernes solo para averiguar si te gusta o no el rakfisk, esta localidad del interior noruego nos ofrece más razones, además de las gastronómicas, para visitarla empezando por su ubicación, el valle del Valdres: una región montañosa y boscosa con lagos y salpicada de pequeñas localidades noruegas con mucho encanto, son la representación más auténtica de la Noruega rural.

El lago Strandefjorden, a cuya orilla está Fagernes, y el Valdres Folkemuseum, uno de los museos al aire libre más importantes de toda la región de Valdres, son buenas razones para viajar hasta aquí: el museo es un conjunto de edificios tradicionales, granjas antiguas, construcciones de madera típicas del entorno rural noruego y diferentes muestras de su modo de vida. Y ¿cómo se llega a Fagernes? Volando primero a Oslo y, desde allí (desde el mismo aeropuerto incluso) se puede o bien alquilar un coche para recorrer los 190 kilómetros hasta Fagernes o tomar un autobús; se trata de un recorrido de gran belleza, con espectaculares vistas panorámicas, eso sí, en función del tráfico y el clima se tarda entre 2 horas y media o incluso 3 en completarlo. ¿La mejor opción? Si te animas a conducir sin duda el coche de alquiler porque así no solo disfrutas a tu ritmo del viaje y su paisaje sino que también cuentas con el coche para no limitarte a Fagernes y recorrer a place ría región de Valdres.