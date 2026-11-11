Los mejores hoteles y resorts de Europa para 2027: un resort de Tenerife y un palacio de Granada, entre los premiados

La guía de hoteles de lujo Condé Nast Johansens ha dado a conocer sus Awards for Excellence 2027, y entre los premiados de Europa hay dos hoteles españoles: un resort de Tenerife y un palacio junto a la catedral de Granada. Hace poco te contábamos de otro rincón de Granada, el pueblo andaluz donde miles de personas viven en casas-cueva.

Un resort de Tenerife, el mejor de Europa y el Mediterráneo

El Bahía del Duque, en Costa Adeje, ha ganado la categoría de mejor resort de Europa y el Mediterráneo, según ha comunicado el propio hotel. Abrió en 1993 y recrea un pueblo colonial canario, con unos 63.000 metros cuadrados de jardines tropicales y subtropicales.

Entre sus restaurantes está NUB, con una estrella Michelin, y tiene un spa con un circuito de talasoterapia al aire libre. Este año, además, la Guía Michelin le ha renovado su Llave, la distinción para alojamientos singulares, por tercer año consecutivo.

Un palacio de Granada, el mejor hotel de ciudad

El Palacio Gran Vía, A Royal Hideaway Hotel, ha sido premiado como mejor hotel de ciudad de Europa. Abrió en junio de 2023 en un edificio modernista de la Gran Vía de Colón, junto a la catedral, y tiene 38 habitaciones y suites. Time Out destaca sus habitaciones con techos pintados con murales, una piscina interior y una terraza en la azotea.

Cómo se eligen

No es un ranking de todos los hoteles de Europa. Johansens premia a los establecimientos que ella misma recomienda, y los ganadores se deciden con votos online, reseñas de huéspedes y las valoraciones de sus expertos locales, que visitan los hoteles a lo largo del año.

España suele destacar. En la edición anterior fue el país con más premiados de Europa y el Mediterráneo, con siete hoteles y dos spas, según Forbes España.