LUCES DE NAVIDAD 2026
Navidad 2026: Fechas del encendido de luces de algunas ciudades españolas
Las ciudades españolas comienzan a prepararlo todo para recibir la próxima temporada navideña. El mes de noviembre es el gran elegido en muchos rincones del país.
Publicidad
El 2026 se acaba y, con ello, volvemos a tener de vuelta las tradicionales fechas navideñas. Las calles de todo el mundo vuelven a vestirse de gala y lo hacen con el objetivo de iluminar todos y cada uno de los rincones. En nuestro país, ya se puede apreciar cómo muchas ciudades se encuentran preparándolo todo con el objetivo de hacer de estas próximas fiestas las más entrañables de todas. Y es que no importa el lugar. Poquito a poco estamos viendo cómo el color vuelve a las ciudades.
Como es bien sabido, el encendido de luces suele tener lugar entre finales del mes de noviembre y principios del mes de diciembre. Un acontecimiento muy esperado por muchos, especialmente por los más pequeños. Y es que la ilusión por las cosas buenas que nos puede deparar el próximo año siempre es notable. Pero, ¿cuál será la primera ciudad española en tener su encendido de luces? ¿Cuándo lo harán el resto de ciudades? En Viajestic nos ponemos manos a la obra para ofrecerte el calendario al completo de estas fiestas.
Madrid
Tal y como se ha informado de manera oficial, la capital española tiene previsto realizar su anual encendido de luces el próximo 21 de noviembre. El Ayuntamiento pretende superar el éxito de la pasada edición en la plaza de Cibeles. Y es que, según cifras oficiales, se congregaron más de 150.000 personas en el encendido. Lejos de igualarlo, han dejado claro que pretenden ir a por más. Por ello, la expectación es mayúscula.
Barcelona
Según la agenda oficial, Barcelona tendrá su encendido de luces el jueves 26 de noviembre. Todavía habrá que esperar para conocer la hora y el lugar exactos del espectáculo inaugural, pero ya se ha informado que habrá 255 arcos, 272 figuras de luz y más de 50 fuentes ornamentales. Una decoración que promete no dejar indiferente y que llenará de luz las noches en los principales distritos de la ciudad.
Málaga
Otra ciudad española que atrae cada Navidad a miles de personas es Málaga. Tal y como se ha confirmado de manera oficial, se espera que el encendido de luces se realice el último fin de semana de noviembre. Pues, para ser más exactos, se ha citado en el calendario el día 27 de este mes. Así pues, se establece que la calle Larios, muy popular siempre por sus luces de Navidad, volverá a convertirse en una de las grandes protagonistas.
Las Palmas de Gran Canaria
En las Islas Canarias también lo están preparando todo para las próximas fiestas. En Gran Canaria, ya están organizando en el mítico belén de arena que siempre ameniza la avenida de la playa de Las Canteras. Pero, cabe señalar que todavía no hay fecha oficial confirmada. Aun así, lo más seguro es que el pueblo canario pueda disfrutar de este esperado acontecimiento la última semana de noviembre y, o como muy tarde, la primera de diciembre.
Lista de fechas confirmadas:
Andalucía
Sevilla: Finales de noviembre
Málaga: 27 de noviembre
Córdoba: Finales de noviembre - principios de diciembre
Granada: 29 de noviembre
Cádiz: 27 de noviembre
Aragón
Zaragoza: A partir del 20 de noviembre
Teruel: Principios de diciembre
Asturias
Oviedo: 27 de noviembre
Gijón: Finales de noviembre - principios de diciembre
Islas Baleares
Palma de Mallorca: 21 de noviembre
Comunidad Valenciana
Valencia: Finales de noviembre - principios de diciembre
Alicante: En torno al viernes 20 o 27 de noviembre
Elche: 28 de noviembre
Islas Canarias
Las Palmas de Gran Canaria: Gradualmente del 26 de noviembre al 4 de diciembre
Santa Cruz de Tenerife: Gradualmente desde el 19 de noviembre
Castilla-La Mancha
Albacete: 27 de noviembre
Toledo: 27/28 de noviembre
Ciudad Real: 27 de noviembre
Castilla y León
Valladolid: 26 de noviembre
León: 21 de noviembre
Salamanca: 26 de noviembre
Segovia: Se prevé el primer viernes de diciembre
Ávila: Finales de noviembre
Zamora: Entre el 27/28 de noviembre
Cataluña
Barcelona: 26 de noviembre
Girona: Último fin de semana de noviembre
Tarragona: Último fin de semana de noviembre
Extremadura
Badajoz: 26 de noviembre
Cáceres: 28 de noviembre
Galicia
Vigo: Se prevé para el 14 de noviembre, pero no ha sido confirmado
A Coruña: 28 de noviembre
Santiago de Compostela: Último fin de semana de noviembre
Comunidad de Madrid
Madrid: 21 de noviembre
Murcia
Murcia: Se prevé en noviembre
Cartagena: Previsto para el 4 de diciembre
Navarra
Pamplona: 30 de noviembre
País Vasco
Bilbao: 30 de noviembre
Vitoria-Gasteiz: 26 de noviembre
San Sebastián: Se prevé la primera semana de diciembre
La Rioja
Logroño: 3 de diciembre
Publicidad