Navidad 2026: Fechas del encendido de luces de algunas ciudades españolas

El 2026 se acaba y, con ello, volvemos a tener de vuelta las tradicionales fechas navideñas. Las calles de todo el mundo vuelven a vestirse de gala y lo hacen con el objetivo de iluminar todos y cada uno de los rincones. En nuestro país, ya se puede apreciar cómo muchas ciudades se encuentran preparándolo todo con el objetivo de hacer de estas próximas fiestas las más entrañables de todas. Y es que no importa el lugar. Poquito a poco estamos viendo cómo el color vuelve a las ciudades.

Como es bien sabido, el encendido de luces suele tener lugar entre finales del mes de noviembre y principios del mes de diciembre. Un acontecimiento muy esperado por muchos, especialmente por los más pequeños. Y es que la ilusión por las cosas buenas que nos puede deparar el próximo año siempre es notable. Pero, ¿cuál será la primera ciudad española en tener su encendido de luces? ¿Cuándo lo harán el resto de ciudades? En Viajestic nos ponemos manos a la obra para ofrecerte el calendario al completo de estas fiestas.

Puerta de Alcalá. Madrid | Imagen de Idania Monzón

Madrid

Tal y como se ha informado de manera oficial, la capital española tiene previsto realizar su anual encendido de luces el próximo 21 de noviembre. El Ayuntamiento pretende superar el éxito de la pasada edición en la plaza de Cibeles. Y es que, según cifras oficiales, se congregaron más de 150.000 personas en el encendido. Lejos de igualarlo, han dejado claro que pretenden ir a por más. Por ello, la expectación es mayúscula.

Barcelona

Según la agenda oficial, Barcelona tendrá su encendido de luces el jueves 26 de noviembre. Todavía habrá que esperar para conocer la hora y el lugar exactos del espectáculo inaugural, pero ya se ha informado que habrá 255 arcos, 272 figuras de luz y más de 50 fuentes ornamentales. Una decoración que promete no dejar indiferente y que llenará de luz las noches en los principales distritos de la ciudad.

Málaga

Otra ciudad española que atrae cada Navidad a miles de personas es Málaga. Tal y como se ha confirmado de manera oficial, se espera que el encendido de luces se realice el último fin de semana de noviembre. Pues, para ser más exactos, se ha citado en el calendario el día 27 de este mes. Así pues, se establece que la calle Larios, muy popular siempre por sus luces de Navidad, volverá a convertirse en una de las grandes protagonistas.

Las Palmas de Gran Canaria

En las Islas Canarias también lo están preparando todo para las próximas fiestas. En Gran Canaria, ya están organizando en el mítico belén de arena que siempre ameniza la avenida de la playa de Las Canteras. Pero, cabe señalar que todavía no hay fecha oficial confirmada. Aun así, lo más seguro es que el pueblo canario pueda disfrutar de este esperado acontecimiento la última semana de noviembre y, o como muy tarde, la primera de diciembre.

Belén de Arena en Las Palmas de Gran Canaria | Imagen de Idania Monzón

Lista de fechas confirmadas:

Andalucía

Sevilla: Finales de noviembre

Málaga: 27 de noviembre

Córdoba: Finales de noviembre - principios de diciembre

Granada: 29 de noviembre

Cádiz: 27 de noviembre

Aragón

Zaragoza: A partir del 20 de noviembre

Teruel: Principios de diciembre

Asturias

Oviedo: 27 de noviembre

Gijón: Finales de noviembre - principios de diciembre

Islas Baleares

Palma de Mallorca: 21 de noviembre

Comunidad Valenciana

Valencia: Finales de noviembre - principios de diciembre

Alicante: En torno al viernes 20 o 27 de noviembre

Elche: 28 de noviembre

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: Gradualmente del 26 de noviembre al 4 de diciembre

Santa Cruz de Tenerife: Gradualmente desde el 19 de noviembre

Castilla-La Mancha

Albacete: 27 de noviembre

Toledo: 27/28 de noviembre

Ciudad Real: 27 de noviembre

Castilla y León

Valladolid: 26 de noviembre

León: 21 de noviembre

Salamanca: 26 de noviembre

Segovia: Se prevé el primer viernes de diciembre

Ávila: Finales de noviembre

Zamora: Entre el 27/28 de noviembre

Cataluña

Barcelona: 26 de noviembre

Girona: Último fin de semana de noviembre

Tarragona: Último fin de semana de noviembre

Extremadura

Badajoz: 26 de noviembre

Cáceres: 28 de noviembre

Galicia

Vigo: Se prevé para el 14 de noviembre, pero no ha sido confirmado

A Coruña: 28 de noviembre

Santiago de Compostela: Último fin de semana de noviembre

Comunidad de Madrid

Madrid: 21 de noviembre

Murcia

Murcia: Se prevé en noviembre

Cartagena: Previsto para el 4 de diciembre

Navarra

Pamplona: 30 de noviembre

País Vasco

Bilbao: 30 de noviembre

Vitoria-Gasteiz: 26 de noviembre

San Sebastián: Se prevé la primera semana de diciembre

La Rioja

Logroño: 3 de diciembre