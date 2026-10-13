Los 10 mejores destinos calidad-precio para viajar en 2027: los vuelos han bajado hasta un 71 %

Viajar por el mundo sin gastar una fortuna es uno de los grandes objetivos de muchos turistas. Y aunque encontrar vuelos baratos puede parecer complicado, lo cierto es que hay destinos donde los precios han bajado considerablemente. Ahora, Skyscanner ha publicado su informe Travel Trends 2027, en el que revela los 10 destinos con mejor relación calidad-precio para viajar el próximo año.

Según el estudio, el 80 % de los viajeros españoles tiene previsto viajar lo mismo o incluso más en 2027. Sin embargo, cada vez son más los que buscan aprovechar mejor su presupuesto, encontrar vuelos económicos y descubrir lugares que permitan disfrutar de unas vacaciones sin gastar demasiado dinero.

Para ayudar a los viajeros a planificar sus próximas escapadas, Skyscanner ha analizado los destinos donde los precios de los vuelos han experimentado las mayores bajadas respecto al año anterior, teniendo también en cuenta que ofrecen opciones de alojamiento a precios competitivos.

Los 10 destinos con mejor relación calidad-precio para viajar en 2027

La clasificación está encabezada por Breslavia, en Polonia, donde los vuelos han bajado un 71 % en comparación con el año anterior. Esta ciudad, conocida por sus coloridas plazas, sus canales y su animada oferta gastronómica, se ha convertido en una alternativa interesante para quienes quieren descubrir Europa a precios más asequibles.

En segunda posición aparece Bratislava, la capital de Eslovaquia, con una reducción del 49 % en el precio de los vuelos. Su casco antiguo, sus castillos y su ambiente tranquilo la convierten en un destino perfecto para una escapada de pocos días. Además, es una de las ciudades que más interés está despertando entre los viajeros, con un aumento del 504 % en las búsquedas.

El tercer puesto lo ocupa Ankara, en Turquía, donde los vuelos se han abaratado un 38 %. Le sigue Skopie, en Macedonia del Norte, con una caída del 33 %, un destino que permite descubrir una capital europea menos habitual.

Esta es la clasificación completa de los destinos con mejor relación calidad-precio para viajar en 2027, según Skyscanner:

Breslavia (Polonia): vuelos un 71 % más baratos.

Bratislava (Eslovaquia): vuelos un 49 % más baratos.

Ankara (Turquía): vuelos un 38 % más baratos.

Skopie (Macedonia del Norte): vuelos un 33 % más baratos.

Lárnaca (Chipre): vuelos un 33 % más baratos.

Glasgow (Escocia): vuelos un 28 % más baratos.

Dajla (Marruecos): vuelos un 24 % más baratos.

Cracovia (Polonia): vuelos un 20 % más baratos.

Corfú (Grecia): vuelos un 14 % más baratos.

Zadar (Croacia): vuelos un 13 % más baratos.

Los 10 destinos que serán tendencia para viajar en 2027

Uno de los datos más llamativos del informe es el crecimiento de destinos que hasta ahora no figuraban entre los más populares. Bratislava, la capital de Eslovaquia, encabeza la clasificación con un aumento del 504 % en las búsquedas respecto al año anterior. Su casco histórico, sus castillos y sus precios asequibles la convierten en una alternativa interesante para una escapada europea.

Estos son los diez destinos que más han aumentado sus búsquedas, según Skyscanner:

Bratislava (Eslovaquia): +504 %

São Vicente (Cabo Verde): +271 %

Ankara (Turquía): +186 %

Skopie (Macedonia del Norte): +176 %

Craiova (Rumanía): +152 %

Shannon (Irlanda): +115 %

Djerba (Túnez): +106 %

Pekín (China): +96 %

Evenes (Noruega): +89 %

Liubliana (Eslovenia): +73 %

La clasificación refleja el creciente interés por descubrir destinos menos habituales, desde ciudades europeas hasta lugares de África y Asia.