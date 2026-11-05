Monasteiro de Ostrog, enclavado en la roca y en Montenegro

Montenegro es un pequeño país con mucho encanto y más lugares espectaculares de los que cabe imaginar en el poco espacio físico que ocupa en el mapa; es un país de gran belleza natural, una belleza natural que en otoño se tiñe en ocre y dorados y en invierno se cubre con el manto blanco de la nieve en sus cotas más altas; es un país para gozar del senderismo otoñal y el esquí invernal pero también para descubrir a placer su riqueza arquitectónica y, si hablamos de edificios emblemáticos, tenemos que hablar del Monasterio de Ostrog.

Lo más sorprendente de este monasterio no tiene tanto que ver con que sea un lugar de peregrinación como con su ubicación y su arquitectura: se trata de un monasterio del S.XVII enclavado en un acantilado 900 metros sobre el nivel del mar que, además de estar encastrado en la roca, parece estar colgado sobre el valle del río Zeta. La imagen de reluciente fachada blanca que parece estar saliendo de la roca es una de las más emblemáticas de Montenegro.

Monasterio de Ostrog | Dragan Jankovic Faza…, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

El Monasterio de Ostrog es centro de peregrinación cristiana porque fue antes lugar milagroso y es que este enclave está asociado a curaciones milagrosas y eso lo ha convertido en un lugar especialmente simbólico a nivel religioso y espiritual que atrae no solo a cristianos de distinta fe sino incluso a gentes que no profesan fe alguna.

Para llegar a este excepcional enclave, que es de visita obligada si viajas hasta Montenegro, solo tendrás que recorrer una carretera sinuosa y, en tramos, panorámica desde Podgorica, se tarda aproximadamente una hora.

Más allá de su arquitectura, la historia de este monasterio empezó a escribirse allá por el S.XVII y está estrechamente vinculada a San Basilio de Ostrog que es una de las figuras más veneradas de la Iglesia Ortodoxa serbia; fue este santo quien fundó el Monasterio de Ostrog, lo hizo para crear un lugar apartado y tranquilo, perfecto para la vida monástica; de hecho San Basilio de Ostrog pasó sus últimos años en este monasterio y murió en él en 1671.

Monasterio de Ostrog | Dragan Jankovic Faza…, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Fue tras su muerte cuando el monasterio se convirtió en lugar de peregrinación y la razón tiene mucho que ver con San Basilio: su cuerpo permaneció incorrupto después de su muerte lo que fue considerado como una señal de su santidad.

Una curiosidad: este monasterio ha sufrido daños en diferentes momentos de su historia pero siempre se desarrollaron los trabajos de restauración necesarios para mantenerlo bien conservado, lo que hace posible que siga siendo a día de hoy uno de los principales centros espirituales del país.