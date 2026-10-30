Ejecuciones, prisioneros, leyendas... Todo lo que debes saber de la Torre de Londres

A orillas del río Támesis, en pleno corazón de Londres, se encuentra una fortaleza que guarda entre sus muros casi mil años de historia. Hablamos de la Torre de Londres, uno de los símbolos de la ciudad, pero también un lugar que ha servido como residencia real, prisión y escenario de ejecuciones. La próxima vez que vayas a Londres, quizá no quieras conformarte con sacarle fotos por fuera, sino que prefieras adentrarte en sus torres y pasillos y descubrir los episodios más oscuros de la histórica británica, así como sus tesoros y leyendas. Mientras tanto, consideramos que podemos hacerte un adelanto y contarte algunas de esas cosas que debes saber sobre esta famosa construcción londinense.

Para empezar, queremos contarte que la construcción de la Torre de Londres comenzó en la década de 1070 por orden de Guillermo el Conquistador. Y, aunque pienses que se trata de un recinto pequeño, lo cierto es que está compuesta de varios edificios que ocupan un amplio espacio. De hecho, a lo largo de los años se fue ampliando hasta formar una fortaleza enmurallada. Eso sí, el edificio más famoso es la Torre Blanca, la que dio nombre al conjunto y la que se convirtió en el símbolo del poder real.

Torre de Londres | Imagen de Hilarmont (Kempten), licencia: CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

Si bien es cierto que normalmente se asocia su pasado a una prisión, lo cierto es que la Torre de Londres también fue palacio real y albergó instituciones como la Casa de la Moneda Real y la Armería Real. Hoy en día es Patrimonio Mundial de la Unesco y conserva en su interior las Joyas de la Corona británica, lo que es sin duda alguna uno de sus grandes reclamos turísticos.

Dicho esto, y volviendo a su pasado como prisión, debemos contarte que fue una de las más importantes durante la época Tudor. Por sus dependencias pasaron nobles, religiosos, conspiradores y miembros de la realeza acusados de amenazar el poder de la Corona. Alguno de esos prisioneros fuero más tarde liberados, pero otros no corrieron la misma suerte.

Es el caso, por ejemplo, de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII. Acusada de adulterio y traición, fue encarcelada en la Torre en 1536 y decapitada en Tower Green, dentro del recinto. Sus restos fueron enterrados en la capilla de San Pedro ad Vincula, donde también descansan otras figuras ejecutadas en la fortaleza.

Torre de Londres | Pixabay

Dicho esto, cabe aclarar que muchas de las ejecuciones con las que se asocia la Torre de Londres no se produjeron realmente allí, sino que se dieron en Tower Hill, una colina situada junto al recinto. Las ejecuciones dentro de las murallas se reservaron en algunos casos para personas de alto rango, como la ya citada Ana Bolena o Lady Jane Grey, proclamada reina durante un breve periodo de tiempo.

Sin embargo, no todo en la Torre de Londres está relacionado con tragedias. Así pues, para acabar vamos a hablarte de una de las leyendas que giran alrededor de esta fortaleza de la capital inglesa. Esta cuenta que si los cuervos que vivien en el recinto lo abandonaran, caería la monarquía británica. Esa es la razón por la que estas aves cuentan con un cuidador especial, conocido como Ravenmaster, encargado de su atención.