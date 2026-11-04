Londres abre la tienda de Harry Potter más grande de Reino Unido: un viaje inmersivo a El Callejón Diagón

En la reconocida calle de Oxford Street en Londres se ha ubicado la tienda más grande de Harry Poter este 4 de noviembre de 2026. El establecimiento cuenta con alrededor de 2000 metros cuadrados dividios en dos plantas. Además, sus puertas están inspiradas en el Callejón Diagón, el mercado secreto donde en las películas los magos acuden a comprar sus varitas, túnicas o libros.

Lo primero que capta la atención de los visitantes al entrar es la figura del dragón Ironbelly ucraniano suspendida, el cual en la historia es el encargado de custodiar las cámaras acorazadas del banco de Gringotts. La criatura, situada en la sala principal genera una ambientación real de la fantasía de Harry Potter y te adentra en el resto de plantas con la sensación de formar parte de la famosa saga.

Por otro lado, destaca también el Caldero Chorreante, la taberna que conecta el mundo normal con el de la magia, representado como un punto de degustación para los clientes, donde podrán probar su cerveza de mantequilla tradicional, fría o caliente.

Pero eso no es todo, para los fanáticos, se podrán adentrar en el Autobús Noctámbulo reproducido a tamaño real, utilizado para ayudar a los magos extraviados. De la misma manera, el local ofrece un amplio catálogo de productos que no podrás dejar pasar ya que no se venden en ningún otro lugar, entre ellos, varitas de diseño, piezas de coleccionista, personalización textil con los sellos de las cuatro casas del colegio Hogwarts o una carta de admisión personalizada.

La entrada al establecimiento es completamente gratuita y no se necesita cita previa para poder entrar a visitarla, pero se recomienda ir con tiempo porque hay límite de aforo, aunque está gestionado mediante códigos qr que notifican a los interesados en entrar para que puedan explorar la ciudad de Londres mientras esperan su turno.