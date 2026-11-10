Airbus bate el récord del vuelo comercial más largo con más de 24 horas en un A350-1000ULR

Airbus ha batido oficialmente el récord Guinness del vuelo más largo operado con un avión comercial a bordo de un A350-1000ULR de Qantas Airways, que cubrió la ruta entre Melbourne (Australia) y Toulouse (Francia) con una duración de 24 horas y 24 minutos a lo largo de 12.503 millas náuticas (equivalente a 23.155 kilómetros).

En un comunicado, el fabricante ha indicado que el récord se ha basado en datos de la aeronave validados de forma independiente por la Federación Aeronáutica Internacional y flightradar24.

La misión se llevó a cabo como parte de la campaña de pruebas de vuelo del A350-1000ULR, que se está desarrollando para Qantas Airways en el marco del Proyecto Sunrise.

El vuelo partió de Melbourne a las 17.27 hora local del lunes 27 de julio y aterrizó en Toulouse a las 09.51 hora local (07:51 UTC) del martes 28 de julio.

A bordo del avión viajaban un total de 13 personas. Entre ellas se encontraban una tripulación de vuelo compuesta por tres pilotos de pruebas de Airbus, dos pilotos de Qantas y cinco ingenieros de pruebas de vuelo de Airbus. También viajaban a bordo dos ingenieros de diseño de Airbus, además de un representante de la Federación Aeronáutica Internacional.

El A350-1000ULR permitirá a Qantas Airways operar, por primera vez en la historia, vuelos sin escalas entre Sídney y Londres y Nueva York --una distancia de casi 10.000 millas náuticas, con duraciones de vuelo de hasta 22 horas--. Esto es posible, principalmente, gracias a la integración en la estructura de la aeronave de un depósito central trasero (RCT) adicional, lo que mejora el rendimiento de la aeronave y aumenta su autonomía en 1.000 millas náuticas.

Este modelo es la cuarta variante de pasajeros de la familia A350, la más vendida, y se suma al A350-900, al A350-900ULR y al A350-1000. A esta gama de pasajeros se unirá pronto el nuevo avión de carga A350F, también en fase de desarrollo en Airbus, cuyo primer vuelo está previsto para finales de este año.

A finales de octubre de 2026, la familia A350 había recibido 1.628 pedidos de 70 clientes, con más de 740 aviones ya en servicio con 42 operadores, principalmente en rutas de largo recorrido por todo el mundo.

Qantas ha encargado una docena de A350-1000ULR en el marco del Proyecto Sunrise. La entrega del primer avión está prevista para el próximo mes de abril, y su entrada en servicio en la ruta Sídney-Londres tendrá lugar más adelante ese mismo año. Además, la aerolínea también tiene doce A350-1000 estándar en cartera para su futura explotación en toda su red de largo recorrido.