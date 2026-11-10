El país que lidera por primera vez el ranking mundial como mejor lugar para jubilarse: 250 días de sol al año

Cada año, la revista International Living, especializada en vivir y jubilarse en el extranjero, publica un ranking con los mejores países del mundo para pasar la jubilación. En la edición de 2026, el primer puesto es para Grecia, por primera vez en los 35 años del índice. Si te gustan los destinos del Mediterráneo, hace poco te contamos de Malta en noviembre.

Cómo es el ranking

El Índice Anual de Jubilación Global valora el coste de vida, la sanidad, la vivienda, los visados, el clima y la facilidad para integrarse. Lo elabora la propia revista, con datos y con la opinión de una red de más de 200 expertos y expatriados, así que es una clasificación de una sola publicación, no una medición oficial.

Detrás de Grecia quedan, por este orden, Panamá, Costa Rica, Portugal, México, Italia, Francia, España, Tailandia y Malasia. Cinco de los diez países son europeos. España aparece en el octavo puesto, con 83,7 puntos. Según la revista, destaca sobre todo en sanidad y en afinidad cultural, y flojea algo más en coste de vida.

Por qué Grecia

La revista destaca su clima mediterráneo, con inviernos suaves y veranos largos. El turismo griego habla de unos 250 días de sol al año. Tiene además unos 13.600 kilómetros de costa, la más larga del Mediterráneo, y miles de islas, de las que 227 están habitadas.

El índice valora también su coste de vida asequible y su sanidad. Eso sí, los programas de residencia que menciona la revista, como el visado para personas con ingresos propios o el visado de oro, son para ciudadanos de fuera de la Unión Europea. Los españoles, pueden mudarse sin visado.

Una veintena de Patrimonios de la Humanidad

Grecia tiene en torno a 20 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, repartidos por todo el país. Los más conocidos son:

La Acrópolis de Atenas: el gran símbolo del país. Reúne el Partenón, el Erecteón, los Propileos y el templo de Atenea Niké, del siglo V a.C.

el gran símbolo del país. Reúne el Partenón, el Erecteón, los Propileos y el templo de Atenea Niké, del siglo V a.C. Olimpia: en el Peloponeso, un santuario dedicado a Zeus. Es la cuna de los Juegos Olímpicos antiguos, que se celebraron por primera vez en el 776 a.C.

en el Peloponeso, un santuario dedicado a Zeus. Es la cuna de los Juegos Olímpicos antiguos, que se celebraron por primera vez en el 776 a.C. El templo de Apolo Epicuro, en Bassae: fue el primer sitio griego incluido en la lista de la Unesco, en 1986.

fue el primer sitio griego incluido en la lista de la Unesco, en 1986. Delos: una isla declarada en 1990. Según la mitología, es el lugar de nacimiento de los dioses gemelos Apolo y Artemisa, y en la antigüedad fue un santuario y un puerto comercial.

Qué comer

La cocina griega es uno de los pilares de la dieta mediterránea, y se basa en aceite de oliva virgen extra, verduras de temporada, cordero y quesos como el feta. Algunos platos para probar: