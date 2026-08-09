7 pueblos construidos sobre acantilados y asomados al precipicio

Cuando pensamos en las imágenes más emblemáticas del viejo continente seguro que las primeras que visualizamos tienen que ver con los grandes monumentos europeos pero ¿y si en lugar de pensar en monumentos como la Torre Eiffel o el Coliseo pensamos en pueblos? Entonces seguro que las imágenes que visualizamos son las de alguno de estos siete pueblos, a continuación te contamos por qué:

Ronda, en España

Ronda | Pixabay

Empezamos barriendo para casa porque es imposible hablar de pueblos sobre acantilados y no pensar en Ronda, una localidad construida a ambos lados del Tajo de Ronda, sobre un desfiladero de unos 100 metros de profundidad. La de Ronda es una de las imágenes más emblemáticas de Andalucía, en particular la imagen del Puente Nuevo que une ambas partes de la ciudad.

Castellfollit, en España

Castellfollit de la Roca | Pixabay

Seguimos en España porque no podemos dejar de incluir en nuestra lista a Castellfollit de la Roca, una localidad catalana construida sobre un acantilado basáltico; es precisamente el origen de la roca sobre la que se levanta el pueblo (volcánico) el que hace que Castellfollit de la Roca sea un pueblo único en Europa, eso y su perfil, que es el de una muralla natural.

Rocamadour, en Francia

Rocamadour | Pixabay

De España nos vamos a Francia porque entre los pueblos sobre acantilados famosos de Europa está Rocamadour, un pueblo levantado sobre un acantilado calizo y a diferentes niveles que se ver coronados, en el nivel más alto, por un castillo; este pueblo es famoso también porque fue, durante la época medieval, un centro de peregrinación.

Bonifacio, en Córcega

Bonifacio | Pixabay

Bonifacio, en Córcega, pasa por ser el pueblo construido sobre un acantilado más espectacular de toda Europa y es que está ubicado como acantilados de piedra caliza blanca de unos 70 metros de altura y, visto desde el mar, da la sensación de que las casas están, literalmente, colgadas en el vacío. Además la erosión del mar ha excavado cuevas bajo el pueblo y, tiempo atrás, el puerto de Bonifacio era uno de los más estratégicos del Mediterráneo.

Polignano a Mare, en Italia

Polignano a Mare | Pixabay

En Italia son varios los pueblos sobre acantilados de no poca fama, algunos de ellos están en la Costa Amalfitana, otros en la zona de Cinque Terre y luego está Polignano a Mare, construido sobre altos acantilados de piedra caliza y con cuevas marinas bajo su casco histórico; otra imagen inolvidable de Polignano a Mare es la de su playa entre las paredes del propio acantilado, la playa de Lama Monachile.

Positano, en Italia

Positano | Pixabay

Está en la Costa Amalfitana, Italia, y su imagen es una de las más famosas de Italia porque las casas no solo están construidas sobre un acantilado sino que descienden sobre él hacia el mar, de ahí que en Positano no haya ni una calle llana y abunden las escaleras; otro detalle que ha contribuido a su fama es el color de las fachadas de las casas.

Manarola, en Italia

Manarola | Pixabay

De la Costa Amalfitana nos vamos a Cinque Terre y ahí elegimos Manarola, uno de sus pueblos más fotografiados porque sus casas están ancladas a un espolón rocoso que cae al mar; para completar la estampa aquí no solo se ve un pueblo sobre un acantilado mirando al mar sino también viñedos en terrazas.