El mundo está repleto de curiosidades y maravillas, algo de lo que no nos cansaremos de hablar en Viajestic. Por ello, en esta ocasión, hacemos las maletas virtuales para trasladarnos hasta Japón. El país asiático es uno de los destinos más populares entre los turistas, y es que su cultura, historia y gastronomía nunca dejan indiferente. Pero nosotros iremos un poco más allá de lo ya conocido y hablaremos de Okinawa.

Es la prefectura más meridional de Japón y está formada por unas 160 islas rodeadas de arrecifes de coral. Tiene clima subtropical, es la cuna del karate y tuvo una historia propia como reino independiente. Además, está mucho más cerca de Taiwán que de Tokio, y eso se nota en el clima, la naturaleza y la cultura. Su capital es Naha, en la isla principal.

Okinawa es uno de los destinos de playa favoritos de los japoneses. De hecho, según una clasificación basada en Tripadvisor, ocho de las diez mejores playas de Japón están allí, varias de ellas en la isla de Miyako, como Yonaha Maehama. Pero, para quien busque buceo y snorkel, destacan los arrecifes de coral y las islas Kerama.

La playa que se ha hecho viral por su arena de estrellas

Arena de estrellas | Imagen de Geomr, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La arena de una playa de Okinawa ha llamado la atención en medios y redes sociales por su aspecto. En las imágenes que circulan por internet, los granos parecen pequeñas estrellas de cinco o seis puntas. Pero lo más curioso es que no se trata de arena propiamente dicha, sino de las conchas vacías de unos organismos marinos microscópicos de una sola célula, los foraminíferos de la especie Baculogypsina sphaerulata, que viven alrededor de los arrecifes de coral.

Tal y como se ha podido saber, miden apenas un milímetro, pero no pasan desapercibidos. Las estrellas aparecen mezcladas con granos de forma corriente, fragmentos de roca y otras conchas, y tras temporales o mar fuerte abundan más, porque se sueltan de las praderas marinas donde se acumulan. Asimismo, la playa más conocida por este fenómeno es Hoshizuna-no-Hama, en el norte de la isla de Iriomote.

Eso sí, es importante tener en cuenta que no es la única. Pues islas cercanas como Taketomi y Hatoma también tienen playas con arena de estrellas. Por otro lado, es fundamental recordar que se trata de un entorno natural frágil, por lo que se desaconseja llevarse arena como recuerdo, por poca que sea. Sin lugar a dudas, una maravilla de la naturaleza que invita a la reflexión.

¿Cuál es la mejor época para ir?

Okinawa | Imagen de Paipateroma, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Según se informa en varios medios de comunicación, la arena de estrellas se ve mejor de junio a noviembre. Sin embargo, conviene saber que esa es también la temporada de tifones. El 1 de junio de 2026, por ejemplo, el tifón Jangmi obligó a cancelar unos 400 vuelos en Japón, sobre todo de las rutas de Okinawa. Por lo tanto, conviene contratar algún seguro de viaje en caso de que haya complicaciones.