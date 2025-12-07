Abisko, Inari y Varanger: alternativas a Tromso para disfrutar de los países nórdicos en diciembre

Diciembre es el mes del año en el que no solo toleramos el frío intenso sino que incluso lo buscamos porque ¿quién no fantasea con unas navidades blancas? Y si hablamos de navidades blancas empezamos a mirar hacia el centro y el norte de Europa, si además pensamos en auroras boreales e incluso en huir del mundanal ruido nos vamos tan al norte de Europa como podemos ¿a Tromso o Rovaniemi? Son buenos destinos ¡qué duda cabe! Pero seguro que se le han ocurrido ya a mucha gente, si quieres un destino nórdico y blanco con las auroras boreales a la vista, toma nota de estos tres lugares:

Abisko en Suecia

Abisko | Pixabay

Este lugar sueco, Abisko, es famoso por sus cielos limpios y perfectos para disfrutar de las auroras boreales; es un destino tranquilo, no tan turístico como otros lugares nórdicos pero igualmente frío y encantador. Está en el extremo norte de Suecia, en Laponia sueca y en el Círculo Polar Ártico, unos 250 kilómetros al norte de Kiruna. Ten en cuenta, eso sí, que el pueblo de Abisko, en el Parque Nacional de Abisko, es pequeño y ofrece pocos servicios; en contraposición es uno d los lugares del mundo más fiables del mundo para ver auroras boreales.

Para llegar a Abisko tendrás que volar a Kiruna y luego trasladarte por carretera hasta tu destino final (una hora y media de coche aproximadamente).

Inari en Finlandia

Inari | Pixabay

Inari es un destino finlandés toda más remoto que Rovaniemi (300 kilómetros al norte de esta emblemática localidad) y, sobre todo, menos masificado y por eso con un toque extra de autenticidad. Es perfecto para acercarte a la cultura Sami y para disfrutar de las auroras boreales en un ambiente de silencio y paz porque la contaminación lumínica es baja; Inari es un pueblo pequeño junto uno de los lagos más grandes de Finlandia que pasa por ser la capital cultural del pueblo Sami.

¿Y cómo se llega a Inari? El modo más fácil de llegar es aterrizando a Ivalo Airport porque está a solo 40 kilómetros de Inari.

Varanger en el Ártico noruego

Varanger | Pixabay

Varanger es uno de los destinos más remotos del continente europeo, tan remoto que está casi en Rusia y son pocos los que se atreven a llegar hasta aquí así que, si eres de los que quiere disfrutar de la naturaleza brutalmente nórdica y alejarte del mundanal ruido, te encantará. Aquí se puede disfrutar de las auroras boreales, sí, pero también de ver la fauna local (renos, pigargos, búhos nivales…) y de la cultura Sami y de saunas frente al mar helado.

Para llegar a Varanger tendrás que volar a Kirkenes y afrontar después un trayecto de unas 2 horas en coche o autobús para llegar a tu destino.