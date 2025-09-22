La mejor época para ver auroras boreales en Laponia

Ahora que se acerca el frío son muchas las personas que ya están organizando su próximo viaje y sabemos que Finlandia es uno de los destinos más populares, sobre todo por las auroras boreales. Pero... ¿sabes cuál es la mejor época para verlas?.

Tal y como recoge Visit Finland en su web "las auroras boreales son especialmente visibles desde finales de agosto hasta abril en el norte de Finlandia. Las auroras, causadas por los vientos solares, se producen durante todo el año, pero las noches tienen que ser lo suficientemente oscuras para que podamos vislumbrar este extraordinario espectáculo de luz".

Aurora boreal en Finlandia | iStock

Es por eso que el otoño, el invierno y la primavera son las mejores épocas para verlas. Sin embargo, las estaciones más activas son en realidad el otoño y la primavera: "Es cuando la orientación de la tierra hacia el sol maximiza la probabilidad de que las erupciones solares interactúen con el campo magnético del planeta, lo que crea este fenómeno hipnótico".

"La mejor temporada de observación de auroras comienza a finales de agosto, cuando las noches se vuelven más oscuras, y termina a principios de abril, cuando las noches empiezan a ser más claras", asegura Visit Finlandia.

Además, es muy importante que para que puedas ver auroras boreales los cielos estén despejados: "Las auroras boreales son visibles aproximadamente 200 noches al año (o una de cada dos noches despejadas) en Laponia. Las probabilidades de verlas aumentan cuanto más al norte te encuentres". Así que entre estos datos, los consejos y un poco de suerte, ¡esperamos que puedas ver auroras boreales en tu próximo viaje!