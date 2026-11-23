Si estás buscando información sobre los mercadillos navideños más bonitos y espectaculares de Europa, apunta este: Advent Zagreb. Ubicada al noroeste de Crocacia, esta ciudad ha sido reconocido en numerosas ocasiones por tener uno de los ambientes navideños más fascinantes, y es que su mercadillo no se limita a un único lugar, sino que se reparte por todo el casco histórico de la ciudad.

Este año, el Advent Zagreb empezará su actividad el día 28 de noviembre, y esta se extenderá hasta el 7 de enero de 2027. Durante las semanas en que esté abierto, la capital croata se llenará de luces, música y puestos navideños, y ofrecerá actividades y gastronomía a todo aquel que se anime a visitarlo.

Plazas, parques y calles vivirán uno de los acontecimientos más esperando del invierno en Croacia. Pero si hablamos de rincones concretos que nadie debe perderse, entonces podemos empezar por hacer mención al parque Zrinjevac. Cada año, sus árboles se decoran con miles de luces y entre sus caminos se sitúan pequeñas casetas de madera en las que comprar adornos, regalos y productos artesanales. Por supuesto, también hay comida y bebida, además de actuaciones musicales que contribuyen a crear una atmósfera de lo más especial.

Mercado de Navidad en Zagreb | Imagen de Croq, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Por su lado, la plaza Ban Jelačić, ubicada en el centro de Zagreb, es el escenario de algunos de los actos principales del mercadillo navideño de la ciudad. Sin ir más lejos, la apertura de la edición de este 2026 tendrá lugar allí, por lo que será el lugar en el que se encienda la primera vela de Adviento, el día 28 de noviembre.

Asimismo, el ambiente navideño también llegará a la plaza del Rey Tomislav, en la que se intalará el famoso Ice Park. La pista de patinaje sobre hielo estará disponible para cualquier persona, y el día 28 de noviembre se inaugurará con una actuación inspirada en El Cascanueces.

Por último, no queremos terminar estas líneas sin hablar de la plaza Europea, en la que se celebrará el EU Advent, una propuesta que incluye música, encuentros al aire libre y comida y bebida. Y hablando de gastronomía, te sugerimos que, en caso de visitar el Advent Zagreb, pruebes las fritule, los štrukli y el vino especiado. Tres típicos de la cocina croata a los que agradecerás haber dado una oportunidad.