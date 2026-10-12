Abisko, Kiruna y Tromso: tres destinos nórdicos para ver auroras boreales

Estos tres lugares nórdicos, ubicados todos ellos por encima del Círculo Polar Ártico, son ideales para ver auroras boreales, ahora bien, ahí terminan las similitudes entre ellos, por lo demás son tres lugares muy diferentes: Abisko es el que asegura cielos despejados (en la medida de lo posible), Kiruna es la tierra (aunque será más exacto decir la nieve…) de los hoteles de hielo y la cultura Sami, además no está lejos de Abisko (ambos son lugares suecos), y Tromso, en Noruega, es el lugar perfecto si quieres combinar las auroras boreales con fiordos.

¿Cuándo visitar estos lugares para incrementar las posibilidades de ver auroras boreales? Estamos ya en plena temporada, entre octubre y marzo las auroras boreales son habituales tanto en Abisko como en Kiurna o Tromso.

Kiruna, en Laponia sueca

Hotel de hielo. Kiruna | Pixabay

Kiruna es la ciudad más septentrional de Suecia y, si eres un lector de la novela negra nórdica de Asa Larsson, seguro que, aunque no la hayas visitado, la sientes como una ciudad conocida porque es allí donde están ambientadas las seis novelas protagonizadas por Rebecka Martinsson; Llegar aquí es fácil a pesar de tratarse de un destino que podríamos definir como remoto porque hay vuelos directos desde Estocolmo y también cuenta con conexiones ferroviarias desde otras zonas del país. Aquí, además de ver la aurora boreal, podrás visitar o incluso alojarte en su famoso hotel de hielo y gozar de excursiones en trineo tirado por perros, motos de nieve o senderismo con raquetas.

La ventaja de elegir Kiruna como destino para ver auroras boreales es que esta ciudad está cerca de Abisko y bien comunicada con este Parque Nacional así que elegir Kiruna bien puede suponer elegir también Abisko que es el lugar del mundo en el que es más fácil ver auroras boreales cuando es su temporada por su particular climatología.

Abisko, en Laponia sueca

Abisko | Pixabay

Abisko está en el extremo norte de Suecia, dentro del Parque Nacional que lleva su nombre, aquí se llega en tren y también por carretera desde Kiruna recorriendo los 100 kilómetros que separan ambas zonas; la gran ventaja de Abisko sobre Kiruna y Tromso a la hora de viajar en busca de auroras boreales es su microclima que es relativamente seco y carente de contaminación lumínica ¿inconvenientes? Estamos en un Parque Natural así que hay menos servicios y menos diversidad de actividades que en Kiruna o Tromso.

Aunque hay una actividad, además de ver auroras boreales, para la que Abisko es un destino muy recomendado: para quienes practica la fotografía nocturna y por supuesto también para quienes quieren conocer la naturaleza ártica.

Tromso, en el norte de Noruega

Tromso | Pixabay

Tromso es una isla noruega conectada a la tierra continental por puentes y túneles y rodeada de montañas y fiordos, cuenta además con su propio aeropuerto así que llegar hasta aquí tampoco supone grandes problemas y la belleza del lugar que se descubre bien merece la pena la escala del vuelo o los kilómetros en coche o tren.

En Tromso, además de estar pendiente del parte meteorológico para salir a ver la aurora boreal, podrás explorar los fiordos y los bonitos pueblos costeros de la isla además de disfrutar de los cafés, restaurantes y museos locales.

Tromso es, probablemente, el destino más cómodo y completo, Kiruna el más ártico y literario de los tres y Abisko el más fotográfico y fotogénico además del que más asegura ver auroras boreales ¿con cuál te quedas?