Jukkasjärvi, el destino más curioso de Laponia sueca

Jukkasjärvi, 200 kilómetros al norte del del círculo polar ártico, es un pueblo de apenas 800 habitantes que goza de cierta fama no solo porque cada invierno construye un hotel de hielo sino también por formar parte del universo de la novela negra… Si has leído a Assa Larsson seguro que conoces al menos de oídas (o, por ser más exacto, de lecturas) esta localidad y más aún Kiruna, que está a solo 15 kilómetros de Jukkasjärvi.

Hablamos de un destino nórdico espectacular y de lo más sugerente que empieza a ser atractivo ya en noviembre, aunque el hotel de hielo no se inaugura hasta diciembre, ahora bien, en noviembre el suelo ya está nevado, en el cielo ya deslumbran las auroras boreales y puedes ver el hotel de hielo de otro modo, en plena construcción: cada mes de noviembre se cortan bloques de hielo natural en el río Torne y se construye con ellos, además de con nieve, este curioso hotel: en la primera parte de noviembre se preparan los materiales y hacia final de mes llegan los artistas internacionales para terminar el diseño y esculpir las habitaciones. Se trata de un obra efímera que se construye cada invierno y de diluye en el río cuando llega la primavera y se derrite.

Retirada de bloques del río para la construcción del hotel de hielo. Jukkasjärvi | Imagen de Laplandish, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Claro que Jukkasjärvi no es solo su hotel de hielo y sus auroras boreales, tiene más que ofrece como destino nórdico y lapón que es: para empezar la cultura sami porque Jukkasjärvi forma parte del territorio tradicional de este pueblo indígena que vive en las regiones septentrionales tanto de Noruega y Suecia como de Finlandia y Rusia. Los sami pastorean renos y tienen su propia artesanía y tradiciones, también su propia gastronomía, no puedes marcharte de Jukkasjärvi sin descubrir la relación entre los sami, los renos y el imponente paisaje ártico.

Además ya en el mes de noviembre es posible empezar a disfrutar de experiencias árticas inolvidables como las rutas en trineos tirados por perros husky o en motos de nieve, los paseos con renos, la pesca en el hielo y la fotografía nocturna, todo ello en un entorno boscoso y nevado único; hay una visita más que no debes olvidar y que tiene que ver con la arquitectura: la iglesia de madera, que data del S.XVIII.

Iglesia de madera. Jukkasjärvi | Imagen de Bjørn Christian Tørrissen, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Es verdad que noviembre es el mes de transición hacia el invierno, ahora bien, en solo un mes la transformación de Jukkasjärvi y su entorno es brutal, por eso esta localidad sueca no es solo un gran destino invernal, nevado, helado y boreal sino también un destino de lo más curioso atractivo en el mes de noviembre.

¿Y cómo se llega a Jukkasjärvi? ¡Volando! A Jukkasjärvi se llega, desde España, volando primero a Estocolmo y después al aeropuerto de Kiruna, desde allí ya solo quedará un trayecto de unos 15 kilómetros para llegar a Jukkasjärvi por carretera; ¿prefieres evitar el vuelo local una vez aterrizas en Estocolmo? También se puede ir en tren pero son unas 14 horas de tren frente a la hora y media del vuelo de Estocolmo a Kiruna; y la última milla, el tramo de Kiruna a Jukkasjärvi, puedes recorrerlo en taxi, coche de alquiler o incluso en autobús.