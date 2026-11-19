Después del Black Friday y el Cyber Monday llega el Travel Tuesday, el martes de las ofertas de viajes. Si todavía no te has decidido, hace poco te contamos qué aerolíneas tienen campaña de Black Friday y cinco comprobaciones antes de pagar.

Este año cae el martes 1 de diciembre. Y, aunque se presenta como el día de los vuelos baratos, los datos dicen otra cosa.

Imagen archivo comprar vuelos baratos | iStock

Qué es

El Travel Tuesday se creó en 2017 en Estados Unidos, por la app de vuelos Hopper. La empresa analizó datos históricos y vio que aerolíneas y hoteles bajaban precios el martes después de Acción de Gracias, porque en esas fechas se reservaba poco: la gente ya tenía cerrados los viajes de las fiestas y todavía no pensaba en los del año siguiente.

Desde entonces se ha extendido por el mundo, con ofertas en vuelos, hoteles, cruceros y paquetes.

Cuándo es

Siempre cae el martes siguiente al Black Friday y al Cyber Monday.

En 2026, el Black Friday es el 27 de noviembre, el Cyber Monday el 30 y el Travel Tuesday el 1 de diciembre.

En España no es una fecha propia, y las aerolíneas suelen alargar sus campañas de Black Friday hasta esos días. El año pasado, según guías de viajes, Iberia mantuvo la suya hasta el 2 de diciembre y Vueling hasta el Cyber Monday.

¿Es el día más barato?

No necesariamente. Skyscanner analizó los cinco días entre el Black Friday y el Travel Tuesday de 2025, y el día con el precio medio por asiento más bajo fue el Cyber Monday. El Travel Tuesday tuvo las mayores bajadas en algunas rutas concretas, pero no en el conjunto.

Chica buscando vuelos baratos | iStock

Las cifras que da Hopper, como que se planifican casi el doble de viajes ese día, son suyas y miden interés, no ahorro. Y son datos de un solo año y de una sola plataforma.

Cómo aprovecharlo

Lo más útil es llegar con el plan hecho: activa alertas de precio unos días antes, compara con el precio habitual de la ruta y sé flexible con las fechas. Las ofertas suelen durar pocas horas, y conviene revisar qué incluye la tarifa (equipaje, asiento y condiciones de cambio) antes de pagar.