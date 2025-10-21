Los lugares que no te puedes perder si viajas a Croacia

Viajar se ha convertido en la manera más común y habitual para desconectar de la rutina del día a día. Si hablamos de lugares, Nueva York, Londres, Italia, Francia o ciudades de nuestra geografía española se han posicionado como los indispensables de todo buen viajero. Pero, durante los últimos años, los países que dan forma a la península balcánica se han convertido en los más deseados por los turistas. Y es que, sus preciosos parajes naturales, su rico patrimonio cultural y sus costas bañadas por aguas cristalinas no dejan indiferente a nadie. Por ello, hoy, cruzamos el charco para hablar de Croacia.

Croacia, oficialmente República de Croacia, es uno de los miembros de la Unión Europea. De hecho, fue en el 2013 cuando tuvo lugar este acontecimiento histórico para el país. Con capital en Zagreb, el país cuenta con una geografía diversa que incluye costa, zonas montañosas en el interior y la llanura de Panonia. Un territorio único donde habitan, según estudios realizados este 2025, entre 3.83 y 3.848 millones de habitantes y hay hasta 128 ciudades. Por ello, y teniendo en cuenta su gran patrimonio, realizaremos un recorrido por algunos de los lugares que no pueden faltar en un viaje turístico al país.

Zagreb

Pabellón del Arte, en Zagreb | Imagen de Diego Delso, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Situada al noreste del país, Zagreb es la capital de Croacia. La ciudad es una de las regiones más importantes y habitadas. Asimismo, está dividida entre la Ciudad Alta, de estilo medieval, y la Ciudad Baja, donde se concentran gran parte de bares y restaurantes. Un lugar donde se encuentran localizaciones preciosas como la Herradura Verde, la Plaza Ban Jelačić, la icónica catedral de la ciudad, la Iglesia de San Marcos o la Torre Lotrscak, entre otros lugares.

Parque Nacional de los Lagos de Plitvice

Plitvice | Imagen de Vilanchelo, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Considerado como uno de los espectáculos naturales más impresionantes de Croacia, es una sucesión de lagos conectados a través de cascadas. Declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 1979, las aguas turquesas del lugar conquistan a todo el que tiene la oportunidad de presenciarlas en persona. Pues, cuenta con pasarelas aptas para los visitantes que hacen asequible el recorrido.

Dubrovnik

Casco antiguo de Dubrovnik | Imagen de Diego Delso, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Esta ciudad croata amurallada es conocida como la "Perla del Adriático". Su legendario casco antiguo medieval fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un lugar donde sus murallas, construidas entre los siglos X y XVII, se convierten en uno de sus encantos más comentados. Además, es imprescindible visitar zonas como la calle Stradun, el Palacio del Rector, el Monasterio Franciscano, el Palacio de Sponza y la Catedral de la Asunción. Asimismo, durante los últimos años, ha ganado fama mundial porque fue uno de los lugares de rodaje de la serie Juego de Tronos.

Split

Split | Imagen de Tatyana Peshkova, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Conocida por ser la segunda ciudad más grande de Croacia, está amurallada y cuenta con mucha cultura entre sus cimientos. De hecho, el Palacio de Diocleciano es una de sus grandes joyas. Pues, es uno de los monumentos romanos mejor conservados del mundo. Asimismo, a la lista de lugares con historia añadimos el Templo de Júpiter o el Mausoleo de Diocleciano, que posteriormente se convirtió en la Catedral de San Duje.

Parque Nacional Krka

Parque Nacional Krka | Imagen de PierreSelim, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Otro lugar que enamora a todo amante de la naturaleza es el Parque Nacional Krka. El recinto es de menor tamaño que Plitvice, pero no por ello tiene menos belleza. Ubicado en Šibenik, destaca por sus preciosas cascadas, las cuales están conectadas a través de una red de pasarelas y senderos. Además, cuenta con cuevas y fortalezas medievales. Todo ello sumado Monasterio de Krka, uno de los más venerados.