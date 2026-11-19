Durante mucho tiempo, el Valle de Arán estuvo asociado casi exclusivamente a la nieve, las estaciones de esquí y las escapadas de invierno. Sin embargo, la comarca ha ido ampliando su atractivo y hoy recibe visitantes durante todas las estaciones del año gracias a su oferta de naturaleza, gastronomía, deporte, bienestar y turismo rural.

El senderismo, el ciclismo de montaña, el trail running, la pesca deportiva o las rutas por los pueblos del valle han convertido la zona en un destino también para la primavera, el verano y el otoño. Una evolución que está modificando, además, la forma de entender la segunda residencia.

Cada vez son más las personas que buscan disponer de una casa en la montaña para utilizarla en distintos momentos del año, aunque el precio de los inmuebles, la escasez de viviendas de calidad y los costes de mantenimiento hacen que la compra tradicional no esté al alcance de todos los perfiles.

En este contexto está ganando presencia la copropiedad: varias familias comparten la propiedad de una vivienda y distribuyen los gastos de adquisición, conservación y gestión. No se trata de un alquiler vacacional, sino de una fórmula de propiedad compartida que permite organizar el uso del inmueble entre sus titulares.

Más de 25 viviendas en el Valle de Arán

Valle de Arán VIVLA | VIVLA

Una de las compañías que ha apostado por este modelo es VIVLA, especializada en segundas residencias en régimen de copropiedad. La empresa cuenta actualmente con más de 25 viviendas en el Valle de Arán, repartidas entre Baqueira, Vielha, Arties, Salardú y otros enclaves de la comarca.

Según los datos de la compañía, la demanda registrada durante los meses de verano ha confirmado el interés por disfrutar del valle más allá de la temporada de esquí. VIVLA prevé, además, alcanzar una ocupación completa de sus viviendas durante los próximos meses de invierno.

Su cartera incluye apartamentos, áticos, dúplex y viviendas familiares de entre 60 y 200 metros cuadrados. Las participaciones disponibles oscilan aproximadamente entre los 120.000 y los 195.000 euros por una octava parte del inmueble, dependiendo de la ubicación, el tamaño y las características de cada vivienda.

La fórmula permite que los propietarios disfruten de varias semanas al año y compartan los gastos vinculados al inmueble. La empresa se ocupa también de aspectos como el mantenimiento, la preparación de las estancias y la organización del calendario de uso.

Casas de montaña con diseño contemporáneo

Valle de Arán VIVLA | VIVLA

El crecimiento de esta nueva oferta residencial coincide con una evolución en el interiorismo de las viviendas de montaña. La madera y la piedra siguen siendo protagonistas, pero se combinan con espacios más abiertos, mobiliario contemporáneo, tejidos cálidos y soluciones pensadas para disfrutar de la casa en cualquier estación.

En el caso de VIVLA, esta labor se desarrolla a través de VIVLA Studio, su división especializada en diseño e interiorismo. El equipo interviene en la selección de materiales, la iluminación, el mobiliario y los elementos decorativos de cada vivienda, buscando mantener la identidad del Valle de Arán y adaptarla a una forma de vida más actual.

“Estamos viendo cómo el Valle de Arán atrae cada vez a más personas que quieren disfrutar de la montaña durante todo el año y no únicamente durante la temporada de nieve”, explica Carlos Gómez.

La tendencia no se limita a este territorio. Otros destinos de montaña y costa están explorando fórmulas similares para responder a compradores que quieren tener una segunda residencia, pero no desean asumir en solitario todos los costes y obligaciones que implica.

El Valle de Arán se prepara así para una nueva temporada de nieve, pero su futuro residencial mira mucho más allá del invierno. La montaña se convierte cada vez más en un destino para todo el año y la segunda residencia comienza a buscar fórmulas más flexibles para adaptarse a nuevos hábitos de consumo y de ocio.