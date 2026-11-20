Puede que no sea un país de moda y que sus ciudades no sean las más visitadas de Europa. No obstante, Eslovenia es un destino que sorprende por su variedad de paisajes, pues aunque tenga un territorio relativamente pequeño, allí conviven montañas y bosques, lagos y costa, ciudades y cuevas.

Su capital, Ljubljana, es un buen punto de partida para organizar el viaje, aunque merece la pena salir de ella y recorrer algunos de los rincones más representativos del país. Te hablamos de ellos.

Ljubljana, una capital para recorrer a pie

Ljubljana | Pixabay

Ljubljana es una capital acogedora, cuyo centro histórico se recorre fácilmente a pie. El río Ljubljanica cruza la ciudad y sus orillas están repletas de terrazas, cafeterías y edificios coloridos. Entre los lugares que no te puedes perder allí están el Puente Triple, la plaza Prešeren, el Puente de los Dragones y el castillo de Ljubljana, ubicado en lo alto de una colina.

El lago Bled y los Alpes Julianos

Lago Bled | Pixabay

Puede que el lago Bled sea la imagen más icónica de Eslovenia. Rodeado de montañas y bosques, este lago de origen glaciar tiene una pequeña isla en medio y en ella se encuentra la iglesia de la Asunción. Para visitarla, basta con subirse a una embarcación tradicional, de nombre pletna.

El valle del Soca

Río Soca | Pixabay

Si estás de ruta por Eslovenia, otro lugar imprescindible es el valle del río Soča, famoso por el intenso color turquesa de sus aguas. El río cruza un entorno de montañas, bosques y gargantas, y ofrece multitud de posibilidades para practicar senderismo, rafting o kayak.

Cuevas y castillos en el corazón del Karst

Predjama | Pixabay

La cueva de Predjama es uno de los mejores lugares para descubrir el mundo subterráneo de Eslovenia. Se trata de un extenso sistema de galerías y salas naturales que, mediante visita guiada, se pueden recorrer en un tren turístico.

Muy cerca de allí está el castillo de Predjama, una fortaleza que se levantó en la entrda de una cueva y que se encuentra encajada en una pared rocosa. Es un lugar de lo más curioso, y permite descubrir un castillo muy diferente a esos a los que estamos habituados.

Piran, una pequeña joya junto al Adriático

Piran | Pixabay

Para acabar la ruta hemos elegido hablarte de Piran, una localidad costera de carácter veneciano. Cuenta con calles estrechas, fachadas de colores y plazas junto al mar que recuerdan al norte de Italia. Pero no está allí, sino en Eslovenia, y es un buen destino para visitar en un primer viaje a este país.