¿Te gustaría conocer los mercadillos navideños de Alsacia?

Alsacia es uno de los destinos europeos más populares para viajar en Navidad. Año tras año, sus ciudades y pueblos se llenan de luces, decoraciones y casetas de madera en las que encontrar productos artesanales y especialidades gastronómicas. El resultado es una estampa muy característica, con casas de colores y calles medievales que parecen sacadas de un cuento, que miles de turistas no se quieren perder.

Con esto, entendemos que tú también quieras visitar la Alsacia, y lo mejor para descubrirla y disfrutarla es combinar en un mismo viaje varias de sus ciudades principales con algún que otro pueblo de la conocida Ruta del Vino. Como punto de partida podrías elegir Estrasburgo, una de las ciudades más famosas para visitar en esta época del año.

Colmar | Pixabay

Su mercado navideño Christkindelsmärik tiene una larga tradición que se remonta al año 1570. Pero lo cierto es que no es el único que puedes visitar en Estrasburgo, pues en total son ocho los que se reparten por su casco histórico y permiten pasear entre puestos de decoración, artesanía y gastronomía. Este año, por si ya te planteas visitarlo, estarán abiertos entre el 27 de noviembre y el 24 de diciembre.

Dicho esto, Colmar es el siguiente destino que debes añadir a tu itinerario, pues no querrás perderte la que, sin duda, es una de las localidades más fotografiadas de Alsacia. No es para menos, pues sus casas de entramado de madera, sus canales y sus pequeñas plazas le dan un ambiente romántico y coqueto que mejora rodavía más con las decoraciones y la iluminación de Navidad. En cuanto a los mercadillos, en Colmar se montan seis y podrán visitarse desde el 23 de noviembre hasta el 29 de diciembre de 2026.

Riquewihr | Imagen de Flocci Nivis, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

A partir de aquí, si te sobran días, te recomendamos que sumes algunos pueblos de la Ruta del Vino, pues parecen sacados de un cuento. Eguisheim, famoso por su trazado circular y sus casas tradicionales de colores, tiene uno de los mercadillos navideños más bonitos de esta región francesa. En su caso, estarán abiertos desde el 27 de noviembre hasta el 30 de diciembre, aunque cerrarán del 24 al 26 de este mes.

Asimismo, Riquewihr es otro de esos pequeños pueblos que merecen unas horas de tu tiempo. Esta vez, hablamos de un pueblo amurallado con calles empedradas y edificios históricos que también monta un mercado de Navidad durante las últimas semanas del año. Eso sí, este cerrará un poco antes: el 20 de diciembre será el último día.

Chalet de Santa Claus | Imagen de kewl, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Kaysersberg o Ribeauvillé son otros dos lugares a valorar, aunque lo mejor que puedes hacer es buscar algunas fotos para decidir cuál de todos ellos te llama más. Nosotros te sugerimos que incluyas Estrasburgo y Colmar en tu viaje, y que el resto de lugares los decidas según el tiempo del que dispongas.

Con tres o cuatro días tendrás suficiente, y los trenes serán tus mejores aliados para moverte de un lugar a otro si no dispones de coche. Además, podrás usar las lanzaderas navideñas que conectan Colmar con algunos de los pueblos de alrededor.