Que circular por algunas carreteras, especialmente las de montaña, es más complicado en invierno lo sabemos, ahora bien, una cosa es que sea más complicado, que se reduzca la velocidad o que sea necesario el uso de cadenas y otra es que se conviertan en lugares tan sumamente peligrosos que se prohiba circular por ellas o que incluso se vuelvan impracticables. Y lo curioso es que, probablemente, son más de las que imaginas, a continuación repasamos las más famosas:

Paso del Stelvio, en Italia

Paso del Stelvio | Pixabay

Cuando llega el invierno en los Alpes son varias las carreteras que se vuelven inaccesibles, de hecho buena parte de los puertos de montaña por encima de los 2.000 metros quedan bloqueados durante los meses invernales; en la zona italiana el Paso del Stelvio es, probablemente, la más popular de las carreteras impracticables en invierno pero no la única, el Paso Gavia suele permanecer cerrado del otoño hasta el verano.

Furka Pass, en Suiza

Furka Pass | Pixabay

Seguimos en los Alpes pero en la vertiente suiza porque allí Furka Pass, una carretera famosa por sus cuevas y sus paisajes glaciares, cierra entre los meses de octubre y mayo como también lo hace Grimselpass, la carretera que conecta los cantones de Berna y Valais (aunque no durante los meses más duros del invierno, claro…).

Col de Iseran, en Francia

Col de L'Iseran | Imagen de Anthospace, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Al puerto de montaña con carretera asfaltada más alto de Francia, que es Col de L’Iseran con sus 2.7770 metros, solo se puede acceder por carretera entre los meses de junio y octubre, el resto del tiempo permanece cerrada, absolutamente impracticable por la nieve por muy asfaltada que esté…

Aurlandsveien, en Noruega

Aurlandsveien | Imagen de Guillaume Baviere, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Es la carretera de la nieve y une Aurland con Laerdal, aunque no en invierno, cierra entre octubre y mayo o incluso junio; esta no es la única carretera noruega que se vuelve impracticable en invierno, hay otras: Sognefjellet, que cruza una de las zonas de montaña más altas del país, Gamle Strynefjellsvegen o Valdresflye, que es una ruta panorámica de alta montaña preciosa en verano y cerrada en invierno.

Sprengisandur, en Islandia

Sprengisandur | Imagen de Snerrir, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

El famoso Ring Road de Islandia permanece abierto todo el año aunque es verdad que puede tener cierres temporales por fuertes tormentas de nieve en algún tramo; en cambio hay otras carreteras con las que no hay duda, en invierno se cierran al tráfico sí o sí: Sprengisandur, que es una de las rutas más extremas del país, Kjölur, que atraviesa las Tierras Altas islandesas y la F208 cuyos tramos de montaña cierra en invierno.

Tateyama, en Japón

Tateyama | Imagen de elminium, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

En Japón son también varias las carreteras que se ven obligadas a cerrar en invierno, la más popular de todas ellas es Tateyama Kuurobe Alpine Route, en los conocidos como los Alpes japoneses; es famosa por sus paredes de nieve pero no suele abrirse hasta la primavera; otras carreteras que se vuelven imposible son Shiga-Kasatsu Kogen Route, Zao Echo Line y Bandai-Zauma Skyline, carreteras panorámicas en verano que es imposible recorrer en invierno.

Going-to-the-Sun Road, en Estados Unidos

Going-to-the-Sun Road | Imagen de MPSharwood, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En Estados Unidos se cierran carreteras en invierno tanto en Montana como en Colorado e incluso en California además de en Alaska: la más popular es Going-to-the-Sun Road de Montana porque es de las más espectaculares de Estados Unidos aunque, al atravesar el Parque Nacional Glaciar, en invierno no se puede circular por ella en su tramo central; Tioga Road en California, cruzando Yosemite, Trail Rige Road en Colorado, que e suma de las carreteras asfaltadas más altas de toda Norteamérica, y Denali Park Road en Alaska son otras de las carreteras que cierran al menos algún tramo en invierno.