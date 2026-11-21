La naturaleza en Noruega adquiere dimensiones extraordinarias. Fiordos rodeados de montañas, cascadas que caen desde enormes acantilados, glaciares y playas de arena blanca son algunas de las estampas más características de este país nórdico. Así que si quieres organizar un viaje entre paisajes de postal, sí, estás pensando en el destino acertado.

Desde las famosas islas Lofoten hasta los miradores del oeste, estos son algunos de los lugares que merece la pena descubrir para disfrutar de sus escenarios naturales más espectaculares.

Islas Lofoten

Lofoten | Pixabay

Por encima del círculo polar ártico se encuentra el archipiélago de Lofoten, uno de los paisajes más reconocibles y conocidos de Noruega. Repleto de montañas escarpadas que parecen surgir directamente del mar, cuenta con pequeñas localidades pesqueras salpicadas de cabañas rojas.

El municipio de Reine y las playas de Haukland y Uttakleiv, de arena clara y aguas transparentes, son tres de los lugares que no puedes perderte allí. Con un poco de suerte, y si viajas allí en los meses propicios, podrás incluso deleitarte con las maravillosas auroras boreales que tiñen el cielo muchas noches.

Geirangerfjord y NaerOyfjord, los fiordos más impresionantes

Fiordos | Pixabay

Muchos de los viajeros que deciden pasar unos días en Noruega lo hacen movidos por sus ganas de ver algunos de los fiordos más espectaculares del mundo. Pues bien, si también es tu caso, toma nota: Geirangerfjord, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y ærøyfjord, un brazo del Sognefjord también protegido por la UNESCO, te dejarán sin palabras.

Preikestolen y Trolltunga, miradores de vértigo

Preikestolen | Pixabay

Todos estos paisajes de los que hablamos sorprenden mucho más si se ven desde cierta altura, con perspectiva. Por suerte, Noruega cuenta con algunos miradores naturales a los que se accede mediante rutas de senderismo.

Preikestolen, una plataforma rocosa situada a unos 604 metros sobre el Lysefjord, es uno de los más famosos y vertiginosos. Y Trolltunga, una formación rocosa que sobresale horizontalmente sobre el lago Ringedalsvatnet, en la región de Hardanger, es otra fantástica opción.

Voringsfossen, una cascada espectacular

Vøringsfossen | Pixabay

Vøringsfossen, por su lado, es una de las cascadas más populares de Noruega. El agua cae desde la meseta de Hardangervidda hasta el valle de Måbødalen, y tiene una caída libre de unos 145 metros. Sus miradores y pasarelas permiten contemplar el salto desde diferentes perspectivas, y te aseguramos que vas a querer hacerlo.

Atlanterhavsveien o carretera del Atlántico

Carretera del Atlántico | Pixabay

La carretera del Atlántico es una de las rutas panorámicas más increíbles de Noruega. Ubicada en la costa occidental, conecta pequeñas islas e islotes mediante puentes que se elevan sobre el océano. El más famoso es el puente de Storseisundet, cuya curva crea una perspectiva muy llamativa desde determinados puntos de vista.