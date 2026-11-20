El mundo es enorme y nos plantea preguntas a diario. Y es que, indudable es el hecho de que el ser humano es curioso por naturaleza. En Viajestic nos encanta resolver esas dudas que surgen sin avisar, y hoy toca una de las más habituales, cuya respuesta suele generar confusión: ¿cuál es la ciudad más grande del mundo? Hablamos, en este caso, de la más poblada.

Durante años, la respuesta fue Tokio, pero en 2026 ya no lo es. Partiendo de esta base, informamos que la protagonista de este artículo es Yakarta, la capital de Indonesia, situada en la costa noroeste de la isla de Java. Según un estudio de la ONU, ha superado a la capital japonesa como la ciudad más poblada del planeta, con casi 42 millones de habitantes.

Tráfico en Yakarta | Pixabay

Conocida popularmente como “El Gran Durián”, Yakarta figura hoy con 42 millones de habitantes frente a los 11 millones que se le atribuían en 2018. Ese salto no se debe solo al crecimiento: la ONU ha cambiado la definición de “ciudad” y ahora se basa en criterios más precisos de densidad, población y edificaciones. Por lo tanto, con estos parámetros, la urbe de Indonesia ya habría superado a la japonesa en 2010. Eso sí, es importante señalar que ser la mayor del mundo no significa que sea la mejor para vivir.

Lamentablemente, Yakarta es una de las capitales más expuestas a terremotos; sufre inundaciones recurrentes, hacinamiento y un hundimiento acelerado del suelo. Lejos de quedar aquí, también es famosa por su tráfico, el cual es de los más densos del mundo. Una situación que provoca que recorrer distancias cortas suponga una pérdida notable de tiempo. Asimismo, las motocicletas son el medio de transporte más popular en Indonesia, algo que se cuenta por millones en la capital.

Rascacielos en Yakarta | Pixabay

De hecho, según los datos oficiales de la Dirección de Tránsito de la Policía Metropolitana de Yakarta, solo en 2025 se matricularon en el Gran Yakarta más de 734.000 vehículos nuevos. Una situación que agrava un tráfico ya de por sí complicado. Por otro lado, el clima es tropical y cálido todo el año, con temperaturas que suelen oscilar entre los 23 °C y los 33 °C. Por lo tanto, si quieres viajar, lo más recomendable es ir entre junio y septiembre, pues son los meses que llueve menos y hay más sol.

¿Será Yakarta la ciudad más grande del mundo para siempre?

No. Según las proyecciones de la ONU, su liderazgo podría durar poco. Daca (Bangladés) sería la más poblada en 2050, con más de 52 millones de habitantes, y Tokio caería del tercer al séptimo puesto. Eso sí, son estimaciones a 25 años y pueden fallar, así que el título de “la más grande del mundo” va rotando.