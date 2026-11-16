7 ciudades en las que en noviembre ya es Navidad

Cuando pensamos en ambiente navideño pensamos en pueblos y ciudades iluminados y en Mercados de Navidad y no es necesario esperar a diciembre para vivirlo, a lo largo del mes de noviembre todos los pueblos y ciudades que celebran la Navidad encienden sus luces y abren sus mercados pero ¿cuáles son los más tempraneros? ¿Cuáles son las ciudades que se jactan con mayor ímpetu de comenzar la Navidad en noviembre?

En Londres y en Viena aun bien no empieza noviembre ya es navidad, sobre mediados de mes ciudades como Copenhague, Budapest, Edimburgo o Colonia se unen a la celebración, también otras ciudades como Tallin o Salzburgo y hacia final de mes llega el tiempo de Navidad a la Alsacia francesa, a lugares tan emblemáticos en esta época del año como Colmar o Estrasburgo.

Estas son, por madrugadoras en lo que a la Navidad se refiere y por el encanto y belleza navideña que despliegan, nuestras siete favoritas:

Londres

Regent Street. Londres | Pixabay

Cuando llega noviembre llega la Navidad a Londres, es de hecho una de las primeras, sino la primera, grandes capitales en vestirse de Navidad; lo curioso de Londres es que aquí la Navidad se ve de forma diferente según qué zona visites: en Bond Street es sofisticada, en Carnaby Street es creativa, en Covent Garden romántica… y en Winter Wonderland es todo diversión.

Viena

Viena | Pixabay

Entre el 6 el 13 de noviembre se inauguran en Viena todos los espacios navideños ¿los más interesantes? Los mercados, claro, tanto el de Schönbrunn como el de Rathausplatz, eso además de la iluminación especial de los palacios, las pistas de hielo y el siempre presente aroma a vino caliente propio de de los mercados de Navidad europeos.

Copenhague

Copenhague | Pixabay

Antes de que noviembre medie sus días en Copenhague ya parece Navidad; el parque de atracciones Tivoli se transforma con miles de luces, árboles navideños, casitas de madera, decoración nórdica… todo ello creando un ambiente romántico y de lo más navideño.

Budapest

Budapest | Pixabay

En la plaza de la Basílica de San Esteban y en la plaza Vörösmarty es Navidad desde el 13 de noviembre y se puede disfrutar ya de los puestos de gastronomía húngara, de artesanía local, de proyecciones de luz sobre la fachada de la basílica y de un ambiente navideño muy especial.

Edimburgo

Edimburgo | Pixabay

Edimburgo inaugura la temporada navideña el 14 de noviembre y lo hace a lo grande, tanto en su famoso castillo como en los jardines de Princes Street o en las fachadas de la Old Town; hay mercadillos, atracciones de lo más variado, norias… el ambiente navideño en Edimburgo es diferente porque tiene un aire victoriano inconfundible.

Colonia

Colonia | Pixabay

Colonia, la ciudad en la que descansan los restos de los Reyes Magos (en su Catedral que es, además, una de las más espectaculares de la cristiandad), es también un imperdible enclave navideño que se ilumina como tal desde mediados de noviembre; el casco histórico se llena entonces con puestos, luces, gastronomía local y una decoración de lo más festiva, la suya es una Navidad auténticamente alemana.

Salzburgo

Salzburgo | Pixabay

Salzburgo es, de las ciudades incluidas en esta lista, la última en iluminarse pero bien merece la pena la espera y el viaje porque esta ciudad barroca parece diseñada para celebrar la Navidad. La Catedral, las plazas históricas y las montañas al fondo crean un paisaje inmejorable para que los mercados tradicionales compongan una estampa navideña inolvidable en la que la música tiene gran importancia. Salzburgo es, probablemente, el mejor destino para quienes quieren escuchar la Navidad.