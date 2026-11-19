El actor británico Robert Pattinson ha sido elegido como el nuevo protagonista de la reconocida saga de Hollywood, James Bond. Este nuevo anuncio ha captado la atención de todos los viajeros que buscan ir más allá de la pantalla del cine y sentirse protagonistas de su propia película.

Algunos de los escenarios más emblemáticos de las reconocidas entregas van desde los remotos pueblos de Italia hasta las increíbles islas de Tailandia o las altas montañas de Suiza. Con la llegada de Pattinson, estos destinos vuelven a estar en el punto de mira y las excursiones son cada vez más curiosas y con Civitatis, que ha hecho esta recopilación, puedes disfrutarlos.

Italia un escenario de acción

La ciudad de Matera, al sur de Italia, fue una de las grandes protagonistas en la pantalla grande con Sin tiempo para morir del año 2021 en la que Daniel Craig se despidió del agente 007 y hoy puedes ser tú el que protagonice al personaje en la vida real, rodeador de edificios excavados en la roca, sus calles empedradas, escaleras impresionantes, pero sobre todo disfrutar de uno de los paisajes urbanos más importantes de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La isla de James Bond y la Bahía de Phang Nga

Por otro lado, en Tailandia se encuentra lo que es conocida como la isla de James Bond, en la Bahía de Phang Nga en la que comienza en 1974 la historia del agente 007 en El hombre de la pistola de oro que saltó al estrellado junto a las aguas turquesas del mar y las formaciones rocosas de Khao Phing Kan o Ko Tapu. Este destino es para aquellos valientes que quieran recorrer los islotes de piedra caliza, introcurse en las grandes cuevas, manglares y visitar las comunidades pesqueras que te dejarán alucinado.

Los Alpes Suizos donde el agente secreto retó a las alturas

Uno de los paisajes que más atractivo tiene sin duda son los Alpes suizos, montañas a una altitud de casi 3000 metros. La montaña que se llevó todas las miradas y que hoy en día es visitada por miles de aventureros es el Schiltorn gracias a 007 al servicio de Su Majestad del año 1969. En esta entrega el agente secreto debía introducirse en una fortaleza a la altura de los Alpes. Hoy en día puedes gozar de las vistas del actor llegando a traves de un teleférico que asciende desde Stechelberg hasta la cima, allí podrás también realizar el recorrido de Thrill Walk de Birg suspendiéndote de las paredes de la montaña. No olvides recorrer también el puerto de montaña de Furka o la presa de Verzasca para terminar el recorrido del espía.

Aún no sabemos qué lugares que pisará Robert Pattinson en sus nuevas aventuras como James Bond, pero lo que está claro es que la franquicia ha pisado las ciudades, localidades, playas y alturas auténticas, que hoy están al alcance de todos los viajeros.