Córdoba celebrará la mayor feria de quesos del mundo con hasta 5000 piezas

Del 12 al 15 de noviembre de este 2026 se reunirán en El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de la ciudad andaluza de Córdoba alrededor de 300 jueces de todo el planeta en el mayor espectáculo gastronómico del queso que jamás se haya celebrado en España. Se celebrará lo que se conoce como el International Cheese Festival de los World Cheese Awards denominados los Premios Óscar de la gastronomía láctea.

La velada contará con cuatro intensas jornadas donde se reunirá más de 5000 variedades de queso llegadas de diferentes países. La competición tendrá inciio el día jueves 12 de noviembre con un jurado compuesto por 300 expertos entre ellos, críticos gastronómicos, sumilleres y maestros artesanos que evaluarán en detalle el aroma, el sabor y la textura de cada pieza hasta dar con el mejor queso del mundo.

Actividades, mercadillos y catas para el público

Sin embargo, no se trata de un evento a puerta cerrada para los profesionales, se trata de una celebración abierta a todos los visitantes y amantes del queso, que podrán disfrutar de un gran mercado artesanal con numerosas casetas donde degustar piezas únicas.

Por otro lado, los asistentes podrán participar en catas y talleres en el Aula de Experimentación para conocer los secretos del corte, los diferentes tipos de leche y también disfrutar de los mejores vinos, cervezas y mermeladas. De la misma manera, esta edición ofrece el World Cheese Arena Tours conformado por visitas guiadas que permitirán al público ver de cerca el lugar de competición y a el trabajo de los jueces examinando miles de quesos y tomando una decisión.

Las entradas para asistir al gran evento están ya disponibles en la web oficial que ofrece desde boletos generales hasta entradas que incluyen las experiencias y talleres. El International Cheese Festival se posiciona así como una escapada perfecta para este otoño para aquellos apasionados del queso.

Mucho más que quesos: qué visitar en Córdoba

Aprovechando el viaje hasta la localidad andaluza, puedes descubrir algunos de los monumentos más destacados de Córdoba, entre ellos, la Mezquita-Catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco gracias a sus columnas y arcos de herradura. Después, debes pasar por la Judería, un conjunto de estrechas calles y fachadas propias de la ciudad conservadas durante años. También, otro lugar imprescindible es el Alcázar de los Reyes Cristianos, conocido por sus jardines, patios y fuentes que hacen del lugar un espacio único. Por último, puedes continuar por el Puente Romano donde pasearás al lado del río Guadalquivir y la Mezquita-Catedral.