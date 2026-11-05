El pueblo más bonito de España para viajar en noviembre de 2026 está en Cuenca según National Geographic

Castilla-La Mancha es una región que guarda auténticos tesoros por descubrir, como es el caso de Consuegra, conocido como la "Capital mundial del azafrán". Y este mes la revista National Geographic nos hace viajar a un rincón de Cuenca que ha nombrado el pueblo más bonito de España de noviembre.

Se trata de Beteta, un pueblo situado en plena Serranía de Cuenca, que sorprende por su patrimonio histórico, sus paisajes naturales y sus impresionantes rutas de senderismo.

Beteta, pueblo de Cuenca | iStock

Qué ver y hacer en Beteta

En plena Serranía de Cuenca se encuentra Beteta, uno de esos pueblos que sorprenden por su encanto y su entorno natural. Rodeado de montañas, bosques y desfiladeros, este pequeño municipio de Castilla-La Mancha es ideal para quienes buscan desconectar de la ciudad y disfrutar de una escapada entre naturaleza e historia.

Uno de los mejores planes para descubrir Beteta es pasear por su casco histórico, donde destaca su Plaza Mayor, con soportales y balconadas de madera. También merece la pena visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, conocida como la Catedral de la Sierra, y subir hasta las ruinas del castillo de Rochafrida, una antigua fortaleza desde la que se pueden contemplar unas vistas espectaculares del pueblo y sus alrededores.

Sin embargo, uno de sus mayores atractivos es la Hoz de Beteta, un impresionante desfiladero excavado por el río Guadiela, con enormes paredes de roca y una abundante vegetación. Aquí se puede recorrer el Paseo Botánico, una ruta de senderismo que permite descubrir la riqueza natural de la zona y visitar rincones como la Fuente de los Tilos, un lugar perfecto para disfrutar de la tranquilidad del entorno.

laguna de Tobar en Beteta, Cuenca | iStock

Otro de los lugares imprescindibles es la Laguna Grande de El Tobar, situada a pocos kilómetros de Beteta. Rodeada de montañas y bosques, esta laguna destaca por la belleza de sus aguas y sus paisajes. También merece la pena acercarse al entorno del Real Balneario de Solán de Cabras, conocido por sus aguas mineromedicinales y su privilegiada ubicación en plena naturaleza.

Además, Beteta es un excelente punto de partida para conocer otros rincones de la Serranía de Cuenca, como el Nacimiento del Río Cuervo o las antiguas minas de Cueva del Hierro. Por todo ello, este pequeño pueblo conquense es una opción perfecta para disfrutar de un fin de semana entre historia, senderismo y algunos de los paisajes más bonitos de Castilla-La Mancha.