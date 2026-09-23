Langhe y Roero, en el Piamonte italiano, un otoño entre viñedos y trufas

Las regiones de Langhe y Roero son, con Monferrato, el corazón verde del Piamante italiano que en otoño deslumbra especialmente porque es tierra de viñedos y pueblos medievales, eso además de estar junto a Alba, la ciudad de las cien torres y de la trufa blanca y guardar también Bra, la famosa ciudad del queso y del barroco piamontés y por permitirnos gozar de la imponente visión de los cañones Rocche del Roero. Eso así, como resumen al vuelo pero vayamos al detalle ¿cómo y qué se puede disfrutar en Langhe y Roero en otoño?

Tiempo de vendimia

Viñedo. Langhe | Pixabay

Son varias las denominaciones vinícolas piamontesas y todas ellas están en otoño en tiempo de vendimia, un momento perfecto para visitar las bodegas y viñedos para conocer el proceso de elaboración del vino ¿qué bodegas visitar? En lugares como Barolo, Barbaresco, Barbera y Roero podrás elegir a placer; eso además de disfrutar, especialmente en la zona de Langhe, de un paisaje romántico a rabiar que pasa del verde al amarillo, naranja, tonos rojizos, ocre…

Temporada de trufa blanca

Panorámica de Alba | Imagen cortesía de Turismo de Italia

La trufa blanca de Alba, en Langhe, es de fama mundial y su tiempo de recolección va del otoño a los primeros días del invierno; por eso esta época del año es la más recomendada para visitar Alba si buscas disfrutar de sus famosas trufas blancas, porque se suceden las degustaciones y fiestas alrededor de este manjar otoñal; tanto es así que podemos afirmar que Alba es, sin duda, uno de los mejores destinos gastronómicos de Europa en otoño. Un consejo: viaja a Alba antes de mediados de noviembre, cuando se celebra la gran subasta que pone cierre a la temporada.

Pueblos con encanto

Barolo | Pixabay

A cuenta de la trufa blanca visitamos Alba y a cuenta del vino Barolo y Barbaresco pero hay más pueblos con encanto que mrecen una visita un un paseo: La Morra es uno de ellos y destaca por sus espectaculares miradores sobre las colinas; Neive es un pueblo histórico muy pequeño que resulta especialmente bonito en otoño y Grinzane Cavour es famoso tanto por su castillo como por sus viñedos y también por sus vistas panorámicas de la zona. Eso sin salir de Langhe pero también Roero tiene pueblos con mucho encanto saliendo del circuito clásico de Barolo y Alba ¿cuáles? Te sugerimos algunos: Guarene, Govone, Canale y Montà.

Y eso no es todo

Pues no, eso no es todo porque la fama de la gastronomía del Piamonte no se limita al vino y la trufa, es más, en otoño hay otros productos importantes en la zona como castañas, avellanas, setas, quesos, embutidos y aceite de nuez; todos esos son esenciales para preparar las recetas clásicas de la cocina piamontesa.

Risotto con trufa blanca | Imagen de Arnold Gatilao from Fremont, CA, USA, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

¿Y cómo es la cocina piamontesa en otoño? ¿A qué sabe? Nada como repasar sus platos más populares para entenderlo: tajarin al tartufo bianco (tiras de pasta fresca típicas de Langhe servidas con trufa blanca de Alba); uovo al tegamino con tarfufo bianco (huevo a la cazuela coronado con láminas de trufa blanca); risotto al tartufo (arroz con trufa blanca); brasato al Barolo (carne de vacuno estofada en vino Barolo); funghi porcini (boletos con pasta, risotto, carne o como guarnición preparadas a la plancha); ¿y de postre? Castañas en preparaciones dulces o tarta de avellanas. Y todo ello perfectamente maridado con vinos Barolo, Barbaresco Nebbiolo, Barbera y Dolcetto.