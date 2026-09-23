ITALIA
Langhe y Roero, en el Piamonte italiano, un otoño entre viñedos y trufas
Viajamos al Bajo Piamonte, en el noroeste de Italia, a un paisaje que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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Las regiones de Langhe y Roero son, con Monferrato, el corazón verde del Piamante italiano que en otoño deslumbra especialmente porque es tierra de viñedos y pueblos medievales, eso además de estar junto a Alba, la ciudad de las cien torres y de la trufa blanca y guardar también Bra, la famosa ciudad del queso y del barroco piamontés y por permitirnos gozar de la imponente visión de los cañones Rocche del Roero. Eso así, como resumen al vuelo pero vayamos al detalle ¿cómo y qué se puede disfrutar en Langhe y Roero en otoño?
Tiempo de vendimia
Son varias las denominaciones vinícolas piamontesas y todas ellas están en otoño en tiempo de vendimia, un momento perfecto para visitar las bodegas y viñedos para conocer el proceso de elaboración del vino ¿qué bodegas visitar? En lugares como Barolo, Barbaresco, Barbera y Roero podrás elegir a placer; eso además de disfrutar, especialmente en la zona de Langhe, de un paisaje romántico a rabiar que pasa del verde al amarillo, naranja, tonos rojizos, ocre…
Temporada de trufa blanca
La trufa blanca de Alba, en Langhe, es de fama mundial y su tiempo de recolección va del otoño a los primeros días del invierno; por eso esta época del año es la más recomendada para visitar Alba si buscas disfrutar de sus famosas trufas blancas, porque se suceden las degustaciones y fiestas alrededor de este manjar otoñal; tanto es así que podemos afirmar que Alba es, sin duda, uno de los mejores destinos gastronómicos de Europa en otoño. Un consejo: viaja a Alba antes de mediados de noviembre, cuando se celebra la gran subasta que pone cierre a la temporada.
Pueblos con encanto
A cuenta de la trufa blanca visitamos Alba y a cuenta del vino Barolo y Barbaresco pero hay más pueblos con encanto que mrecen una visita un un paseo: La Morra es uno de ellos y destaca por sus espectaculares miradores sobre las colinas; Neive es un pueblo histórico muy pequeño que resulta especialmente bonito en otoño y Grinzane Cavour es famoso tanto por su castillo como por sus viñedos y también por sus vistas panorámicas de la zona. Eso sin salir de Langhe pero también Roero tiene pueblos con mucho encanto saliendo del circuito clásico de Barolo y Alba ¿cuáles? Te sugerimos algunos: Guarene, Govone, Canale y Montà.
Y eso no es todo
Pues no, eso no es todo porque la fama de la gastronomía del Piamonte no se limita al vino y la trufa, es más, en otoño hay otros productos importantes en la zona como castañas, avellanas, setas, quesos, embutidos y aceite de nuez; todos esos son esenciales para preparar las recetas clásicas de la cocina piamontesa.
¿Y cómo es la cocina piamontesa en otoño? ¿A qué sabe? Nada como repasar sus platos más populares para entenderlo: tajarin al tartufo bianco (tiras de pasta fresca típicas de Langhe servidas con trufa blanca de Alba); uovo al tegamino con tarfufo bianco (huevo a la cazuela coronado con láminas de trufa blanca); risotto al tartufo (arroz con trufa blanca); brasato al Barolo (carne de vacuno estofada en vino Barolo); funghi porcini (boletos con pasta, risotto, carne o como guarnición preparadas a la plancha); ¿y de postre? Castañas en preparaciones dulces o tarta de avellanas. Y todo ello perfectamente maridado con vinos Barolo, Barbaresco Nebbiolo, Barbera y Dolcetto.
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