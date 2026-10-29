Así es el magosto en Galicia, la tradición de comer castañas que anuncia la llegada del otoño

Hay un olor que no falta año tras año, cuando llega el otoño, en Galicia: el de las castañas asadas al calor del fuego. Y es que si en algunos lugares como en Cataluña se celebra la castañada, en Galicia es la época del magosto. ¿Y qué es el magosto? Pues una fiesta popular que reúne a vecinos, familiares y amigos para compartir el que, sin lugar a dudas, es uno de los frutos más representativos de la gastronomía gallega: la castaña.

En el caso del magosto, la tradición trae consigo comida, hogueras y un ambiente festivo que, desde hace muchísimos años, mantiene vivo el vínculo de esta tierra con sus costumbres rurales. Se celebra habitualmente entre finales de octubre y las primeras semanas de noviembre, aunque las fechas varían según de qué localidad de trate. En cualquier caso, su origen es el mismo: se relaciona con la recogida de castañas y la celebración de las cosechas otoñales.

Antiguamente, las reuniones se organizaban alrededor de una hoguera en la que se asaban las castañas que después compartían los presentes. Asimismo, el magosto incluía chorizos asados y vino nuevo, además de canciones, cuentos y juegos populares. El ambiente era festivo, y la gente se lo pasaba en grande.

Castañas asadas | Pixabay

Años atrás, era muy común tiznarse la cara con ceniza de la hoguera o saltar sobre el fuego. Hoy en día, aunque esta costumbre se está perdiendo, todavía perdura en algunas localidades. En otras, el magosto se está adaptando a la vida actual, aunque sin perder su esencia, y hoy se celebra tanto en el campo como antaño, como en colegios, casas y espacios públicos.

Si bien es cierto que esta tradición se extiende por toda Galicia, uno de los lugares en los que se vive con mayor intensidad es Ourense. Allí, la celebración se vincula a San Martiño, patrón de la ciudad, y tiene lugar el 11 de noviembre. Tal es su popularidad, que en 2008 el magosto de Ourense fue reconocido como Fiesta de Interés Turístico de Galicia, y todos los años reúne en distintos puntos de la ciudad no solo a vecinos, sino también a visitantes.

Como bien decíamos, la tradición se ha ido adaptado a los tiempos modernos y ya no es tal cual era años atrás. En muchos casos, también se organiza por adelantado con actividades y propuestas gastronómicas, y estas acompañan a lo que sí se mantiene intacto: comer castañas asadas en compañía.