Esta plaza de Lyon esconde una historia fascinante: fue una zona fortificada y hasta tuvo una guillotina

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Francia, concretamente hasta una de las ciudades más sorprendentes y con más encanto del país. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Lyon. Allí nos topamos con un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente de ensueño. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en la conocida como Place des Terreaux.

Debido a su belleza, a la historia que desprende y a su arquitectura, el paso del tiempo ha hecho que este lugar tan sumamente significativo de Lyon se haya convertido en uno de los más visitados por turistas y curiosos. Es más, poco a poco, se ha ganado a pulso ser uno de los grandes símbolos de esta preciosa ciudad francesa.

Place des Terreaux de Lyon, a través de su historia

Mucho antes de que naciese esta plaza, hay que tener en cuenta que la zona estaba perfectamente protegida por la muralla de la ciudad. Se trataba de una imponente construcción de 10 metros de altura, así como 2 metros de espesor, con diversas torres desde las que los soldados vigilaban que la ciudad no fuera atacada.

Lejos de que todo quede ahí, por si este sistema de protección fuese insuficiente, la zona estaba perfectamente rodeada por un foso, por lo que solamente se podía acceder a través de puentes levadizos. No fue hasta el siglo XVI cuando las murallas quedaron en la ruina y fueron demolidas, por lo que también desapareció el antiguo foso. Esto hizo posible el nacimiento de esta plaza.

Debemos tener en cuenta que, durante la Revolución Francesa, esta plaza terminó convirtiéndose, inevitablemente, en el sitio más temido de la ciudad. Y todo tras la instalación de una guillotina que fue utilizada por un largo periodo de tiempo. Cabe destacar que, en 1891, se instaló la impresionante fuente de Bartholdi, un impecable trabajo escultórico que representa a la perfección el “Carro triunfal del Garona”. Hay que mencionar que, aunque esta pieza fue creada para ser instalada en Burdeos, finalmente fue comprada por el alcalde de Lyon. ¡Muy curioso!

Place des Terreaux de Lyon, a través de sus características

Con una superficie de unos 7.000 metros cuadrados, esta curiosa y armoniosa plaza rectangular está marcada, entre otras cuestiones, por imponentes edificios. Entre ellos, destacan especialmente el Ayuntamiento o, incluso, el Palais Saint-Pierre, que es donde se encuentra el Museo de Bellas Artes de Lyon.

Fuente Bartholdi | Imagen de Tim069, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

No podemos dejar de mencionar que uno de los puntos más llamativos de la Place des Terreaux es, indudablemente, la fuente Bartholdi. Al fin y al cabo, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en lugar de reunión de locales, así como uno de los puntos más atractivos de la ciudad a ojos de los turistas.

Así pues, es más que evidente que la preciosa Place des Terreaux es uno de los lugares de visita imprescindible si pones rumbo a Lyon. Cabe destacar que puedes aprovechar la visita a esta plaza para descubrir el espectacular Museo de Bellas Artes o, incluso, y si el tiempo lo acompaña, tomar algo en una de sus agradables terrazas.