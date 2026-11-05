Dónde es festivo el 9 de noviembre de 2026 en España: los lugares que tendrán un puente de tres días

El calendario laboral de 2026 todavía tiene varios días festivos por delante y uno de los más próximos es el lunes 9 de noviembre, una fecha que permitirá a algunos españoles disfrutar de un puente de tres días, desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre. Sin embargo, esta jornada no será festiva en toda España, sino únicamente en determinados municipios.

En concreto, el 9 de noviembre de 2026 será festivo en Madrid capital, donde se celebra el Día de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la ciudad. Se trata de una de las dos fiestas locales que tiene el municipio, junto con San Isidro Labrador, que se celebra cada 15 de mayo.

Calendario noviembre 2026 | iStock

Es importante destacar que este festivo no afecta a toda la Comunidad de Madrid. Por tanto, municipios como Alcalá de Henares, Alcobendas, Getafe, Leganés, Móstoles o Alcorcón tendrán una jornada laboral habitual, ya que cada localidad establece sus propias fiestas locales. Tampoco es un festivo nacional ni autonómico, aunque podrían coincidir otras celebraciones locales en distintos puntos de España.

Por qué es festivo el 9 de noviembre en Madrid

Cada 9 de noviembre, Madrid celebra la festividad de la Virgen de la Almudena, patrona de la capital. Se trata de una de las celebraciones religiosas más importantes de la ciudad, que reúne a numerosos madrileños en torno a diferentes actos y tradiciones.

Entre las celebraciones habituales destacan las misas en honor a la Virgen, las ofrendas florales y los actos religiosos que tienen lugar en los alrededores de la Catedral de la Almudena y el centro de Madrid.

Además, este año la festividad cae en lunes, por lo que los trabajadores que tengan libre el fin de semana podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, una oportunidad perfecta para organizar una escapada o disfrutar de los planes culturales y de ocio de la capital.

Qué festivos quedan en España en 2026

Después del 9 de noviembre, el calendario laboral de 2026 todavía contempla varias fechas festivas antes de que termine el año. Entre las más destacadas se encuentran el 7 de diciembre, lunes al que algunas comunidades autónomas trasladan el descanso del Día de la Constitución; el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, que será festivo nacional; y el 25 de diciembre, Navidad, que este año cae en viernes.

De esta manera, diciembre ofrecerá nuevas oportunidades para disfrutar de fines de semana largos y puentes, aunque los días de descanso dependerán de la comunidad autónoma y del municipio en el que se trabaje.