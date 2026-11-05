El pueblo medieval de Teruel con un castillo del siglo XIII y famoso por su jamón tradicional

La provincia de Teruel esconde un tesoro medieval llamado Cantavieja, un pueblo localizado sobre una muela rocosa, rodeado de encanto natural, extraordinaria gastronomía tradicional y lugares llenos de paz que podrás recorrer mientras descubres sus calles.

En él domina el paisaje de montaña, sus callejuelas empedradas y su posición nos brinda senderos y miradores que jugaron un papel importante como puntos estratégicos durante las guerras carlistas.

Casco histórico y patrimonio cultural

Al recorrer las plazas y calles de la localidad podrás sentir la magia de trasladarte a otro siglo. Una de las paradas más icónicas de este pueblo es su Plaza Porticada en la que se encuentra la Iglesia de la Asunción en la cual se pueden descubrir memorias originales del municipio, como una de las escuelas más antiguas del año 1918 o el antiguo reloj con un campanario. Por otro lado, continuando la ruta, podrás cruzar el Arco de la Torre propia del año 1612 que lleva directamente hacia la Casa del Bayle, un edificio señorial en el que resaltan sus balcones de forja ligados al general carlista Ramón Cabrera.

Sin embargo, el punto que capta la atención de todos los que visitan Cantavieja es el skyline de su castillo del siglo XIII, propio de una población musulmana conquistada por Alfonso II en 1196. A pesar de los daños que sufrió durante los enfrentamientos, a día de hoy todavía conserva sus murallas, torreones y un torreón circular reconvertido en la ermita del Calvario que actúa como mirador.

Gastronomía tradicional y el Jamón de Teruel

No solo podrás gozar de los paseos y arquitectura, también tendrás la oportunidad y parada obligatoria en el mirador de Tarayuela o la Fuente de la Faldriha donde predomina la cocina de tradición ganadera y agrícola.

El plato que destaca, sin duda, es el Jamón de Teruel, con un sabor único e intenso para auténticos amantes del Jamón. Además, se puede acompañar de una ensalada de tomate o migas de pastor.

Cantavieja es, sin duda, el destino ideal para los amantes de la gastronomía y de parajes naturales que te permitirán desconectar e impregnarte de riqueza patrimonial medieval que no podrás olvidar.